FBI oferece recompensa de US$ 50 mil por suspeito de roubo de joalheria na Flórida

O FBI oferece uma recompensa de até US$ 50 mil por informações que levem à prisão de um homem acusado de participar de um roubo milionário a uma joalheria na Flórida.

Alberto Perez-Elias é procurado por seu suposto envolvimento no assalto ocorrido em 6 de janeiro de 2026, em uma joalheria de Cape Coral, segundo autoridades federais.

De acordo com o FBI, Perez-Elias e outros suspeitos teriam invadido um estabelecimento comercial vazio ao lado da joalheria e, em seguida, aberto um buraco na parede para entrar no estabelecimento.

Já dentro da joalheria, o grupo teria rendido o gerente sob a mira de uma arma, conseguido acesso ao cofre e levado milhares de peças de joias avaliadas em mais de US$ 1 milhão.

Um mandado de prisão federal foi emitido contra Perez-Elias em 24 de junho. Ele é acusado de conspiração para interferir no comércio por meio de roubo, interferência no comércio por meio de roubo e uso de arma de fogo durante e em relação a um crime de violência.

Suspeito é considerado perigoso

Segundo o FBI, Perez-Elias nasceu em Cuba e possui vínculos conhecidos com Miami e Hialeah, no sul da Flórida.

Ele tem aproximadamente 1,68 metro de altura e pesa cerca de 68 quilos. As autoridades também informaram que ele já utilizou diferentes datas de nascimento, incluindo 15 de julho de 1968 e 12 de julho de 1972.

O FBI alerta que Perez-Elias deve ser considerado armado e perigoso.

Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do suspeito pode entrar em contato com o FBI pelo telefone 1-800-CALLFBI. A recompensa de até US$ 50 mil está disponível para informações que ajudem as autoridades a localizá-lo e prendê-lo.

Fonte: NBC