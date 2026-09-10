Winter Park avalia restrições para bicicletas e patinetes elétricos em áreas movimentadas

A Comissão Municipal de Winter Park, na Flórida, avalia novas regras para o uso de bicicletas e patinetes elétricos em algumas das áreas mais movimentadas da cidade.

A proposta de lei prevê a proibição de e-bikes e e-scooters nas calçadas do Distrito Comercial Central, da área comercial de Hannibal Square e do Orange Avenue District.

Segundo os líderes municipais, a medida tem como objetivo aumentar a segurança dos pedestres. Alguns moradores, porém, temem que obrigar os usuários a circular pelas ruas possa aumentar o risco de acidentes.

“É difícil proibir completamente essas coisas, especialmente quando as pessoas não têm outras formas de transporte”, afirmou Layla Shariff.

Ela também questionou a segurança de retirar os veículos elétricos das calçadas e direcionar os usuários para as ruas.

“Eles vão andar nessas ruas com fones de ouvido, sem prestar atenção. Isso pode ser perigoso”, disse.

Shariff também destacou que motoristas podem não perceber facilmente quem circula de bicicleta ou patinete elétrico pela via.

Curso será obrigatório para menores de 16 anos

Além das restrições nas calçadas, a proposta determina que pessoas com menos de 16 anos concluam um programa de educação e segurança para condutores aprovado pela cidade antes de utilizar uma bicicleta ou patinete elétrico.

Para quem descumprir as regras, a primeira infração poderá ser substituída pela participação em um curso de educação aprovado pelo município, em vez do pagamento de multa. Em caso de reincidência, poderão ser aplicadas penalidades financeiras.

Yabi Cardona, que trabalha na região há cerca de um mês, afirmou não considerar que as bicicletas e os patinetes elétricos sejam um problema significativo em Hannibal Square.

“Eu entenderia se fizessem isso, porque sei que algumas crianças se divertem demais com esses veículos. Mas é algo que deveria ser uma prioridade? Acho que não”, afirmou.

A Comissão Municipal de Winter Park está prevista para votar a proposta nesta quarta-feira (9), às 15h30.

Se aprovada, a nova regulamentação mudará as regras de circulação de bicicletas e patinetes elétricos justamente em algumas das áreas de maior movimento da cidade.

Fonte: Click Orlando