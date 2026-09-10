Pane na I-95? Flórida oferece troca de pneu e assistência gratuita pelo *347

Motoristas que enfrentarem uma pane na I-95 ou em outras grandes rodovias da Flórida podem solicitar assistência gratuita pelo telefone *FHP (*347).
O atendimento é realizado pelos Road Rangers, programa mantido pelo Departamento de Transporte da Flórida, o FDOT. O serviço foi criado para auxiliar motoristas, retirar veículos parados das pistas e reduzir o risco de novos acidentes.
Qualquer motorista que esteja em um trecho atendido pode ligar. Não é necessário ser residente da Flórida, possuir seguro específico ou pagar mensalidade.
A troca do pneu é realmente gratuita?
Sim. Se o veículo tiver um estepe em condições de uso, o Road Ranger pode realizar a troca sem cobrar pelo atendimento.
O serviço, entretanto, não fornece um pneu novo. Caso o veículo não tenha estepe, o pneu reserva esteja danificado ou seja necessário um reparo especializado, poderá ser preciso solicitar um guincho ou uma empresa particular — e esse serviço adicional poderá ser cobrado.
Quais serviços estão incluídos?
Segundo o FDOT , a assistência básica dos Road Rangers pode incluir:
- Troca de pneu furado;
- Partida auxiliar para bateria descarregada;
- Pequenos reparos emergenciais;
- Fornecimento emergencial de gasolina, diesel ou água;
- Retirada de veículos parados nas faixas de circulação;
- Remoção de objetos e destroços da pista;
- Sinalização e proteção do local até a chegada de outros socorristas.
Na Florida’s Turnpike, por exemplo, o atendimento pode fornecer até dois galões de combustível e realizar pequenos reparos que possam ser concluídos em menos de 15 minutos. Esses serviços também são gratuitos, conforme a Florida’s Turnpike Enterprise .
Em alguns locais, os agentes também podem rebocar o veículo apenas até o ponto seguro mais próximo, com o objetivo de liberar a pista. Um guincho comercial até uma residência ou oficina não faz parte, necessariamente, do atendimento gratuito.
Onde o serviço está disponível?
Os Road Rangers não atendem todas as ruas e avenidas da Flórida. As equipes patrulham principalmente rodovias interestaduais, vias expressas e locais com grande circulação ou alto número de ocorrências.
No Sul da Flórida, a cobertura é especialmente ampla:
- I-95: atendimento 24 horas em Miami-Dade, Broward, Palm Beach e Treasure Coast, incluindo Martin, St. Lucie Indian River;
- I-75 e Alligator Alley;
- I-595 e SR-84;
- Sawgrass Expressway;
- 95 Express e 75 Express;
- I-195 e I-395;
- Palmetto Expressway, Dolphin Expressway, Airport Expressway, Don Shula Expressway, Snapper Creek Expressway e Gratigny Parkway.
Em Miami-Dade, os Road Rangers atendem as principais vias expressas 24 horas por dia, sete dias por semana, segundo o FDOT District Six .
Em Broward, Palm Beach e Treasure Coast, o FDOT também informa que o atendimento na I-95 funciona 24 horas. O tempo habitual de chegada pode variar entre 15 e 30 minutos, mas acidentes e outras emergências recebem prioridade.
Em outras regiões do estado, existem trechos atendidos nas seguintes rodovias:
- I-4, entre Tampa, Orlando e Daytona Beach;
- I-75, no Sudoeste, centro e norte da Flórida;
- I-275, na região de Tampa Bay;
- I-95, na região central e no Nordeste da Flórida;
- I-10 e I-110, no Norte e no Panhandle;
- I-295, SR-9B e outras vias da região de Jacksonville;
- Florida’s Turnpike e Homestead Extension;
- Trechos das rodovias 408, 414, 417, 429, 528, 570 e 589.
A Florida’s Turnpike principal possui assistência 24 horas, mas em diversas outras rodovias os horários variam conforme o trecho e o dia da semana. O FDOT mantém um mapa oficial com os locais e horários de cobertura .
Como pedir ajuda
Do celular, disque *347, correspondente a *FHP. Informe:
- Nome da rodovia;
- Sentido em que está viajando;
- Saída ou marcador de milha mais próximo;
- Cor, marca e modelo do veículo;
- Tipo de problema;
- Se o carro está no acostamento ou bloqueando uma faixa.
Sempre que possível, retire completamente o veículo da pista, ligue o pisca-alerta e permaneça dentro do carro com o cinto de segurança, desde que não exista fogo, fumaça ou outro risco imediato.
O *347 é indicado para panes e assistência rodoviária. Em caso de acidente com feridos, incêndio, veículo parado em uma faixa ativa ou perigo imediato, o número correto é 911. Já o 511 e o aplicativo Florida 511 são destinados principalmente às informações de trânsito, bloqueios e condições das rodovias.