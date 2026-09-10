Pane na I-95? Flórida oferece troca de pneu e assistência gratuita pelo *347

Road Rangers atendem motoristas sem exigir seguro ou assinatura. O serviço inclui troca de pneu, auxílio para bateria descarregada e combustível emergencial, mas possui limites e funciona apenas em rodovias e horários determinados.

Motoristas que enfrentarem uma pane na I-95 ou em outras grandes rodovias da Flórida podem solicitar assistência gratuita pelo telefone *FHP (*347).

O atendimento é realizado pelos Road Rangers, programa mantido pelo Departamento de Transporte da Flórida, o FDOT. O serviço foi criado para auxiliar motoristas, retirar veículos parados das pistas e reduzir o risco de novos acidentes.

Qualquer motorista que esteja em um trecho atendido pode ligar. Não é necessário ser residente da Flórida, possuir seguro específico ou pagar mensalidade.

A troca do pneu é realmente gratuita?

Sim. Se o veículo tiver um estepe em condições de uso, o Road Ranger pode realizar a troca sem cobrar pelo atendimento.

O serviço, entretanto, não fornece um pneu novo. Caso o veículo não tenha estepe, o pneu reserva esteja danificado ou seja necessário um reparo especializado, poderá ser preciso solicitar um guincho ou uma empresa particular — e esse serviço adicional poderá ser cobrado.

Quais serviços estão incluídos?

Segundo o FDOT , a assistência básica dos Road Rangers pode incluir:

- Troca de pneu furado;

- Partida auxiliar para bateria descarregada;

- Pequenos reparos emergenciais;

- Fornecimento emergencial de gasolina, diesel ou água;

- Retirada de veículos parados nas faixas de circulação;

- Remoção de objetos e destroços da pista;

- Sinalização e proteção do local até a chegada de outros socorristas.

Na Florida’s Turnpike, por exemplo, o atendimento pode fornecer até dois galões de combustível e realizar pequenos reparos que possam ser concluídos em menos de 15 minutos. Esses serviços também são gratuitos, conforme a Florida’s Turnpike Enterprise .

Em alguns locais, os agentes também podem rebocar o veículo apenas até o ponto seguro mais próximo, com o objetivo de liberar a pista. Um guincho comercial até uma residência ou oficina não faz parte, necessariamente, do atendimento gratuito.

Onde o serviço está disponível?

Os Road Rangers não atendem todas as ruas e avenidas da Flórida. As equipes patrulham principalmente rodovias interestaduais, vias expressas e locais com grande circulação ou alto número de ocorrências.

No Sul da Flórida, a cobertura é especialmente ampla:

- I-95: atendimento 24 horas em Miami-Dade, Broward, Palm Beach e Treasure Coast, incluindo Martin, St. Lucie Indian River;

- I-75 e Alligator Alley;

- I-595 e SR-84;

- Sawgrass Expressway;

- 95 Express e 75 Express;

- I-195 e I-395;

- Palmetto Expressway, Dolphin Expressway, Airport Expressway, Don Shula Expressway, Snapper Creek Expressway e Gratigny Parkway.

Em Miami-Dade, os Road Rangers atendem as principais vias expressas 24 horas por dia, sete dias por semana, segundo o FDOT District Six .

Em Broward, Palm Beach e Treasure Coast, o FDOT também informa que o atendimento na I-95 funciona 24 horas. O tempo habitual de chegada pode variar entre 15 e 30 minutos, mas acidentes e outras emergências recebem prioridade.

Em outras regiões do estado, existem trechos atendidos nas seguintes rodovias:

- I-4, entre Tampa, Orlando e Daytona Beach;

- I-75, no Sudoeste, centro e norte da Flórida;

- I-275, na região de Tampa Bay;

- I-95, na região central e no Nordeste da Flórida;

- I-10 e I-110, no Norte e no Panhandle;

- I-295, SR-9B e outras vias da região de Jacksonville;

- Florida’s Turnpike e Homestead Extension;

- Trechos das rodovias 408, 414, 417, 429, 528, 570 e 589.

A Florida’s Turnpike principal possui assistência 24 horas, mas em diversas outras rodovias os horários variam conforme o trecho e o dia da semana. O FDOT mantém um mapa oficial com os locais e horários de cobertura .

Como pedir ajuda

Do celular, disque *347, correspondente a *FHP. Informe:

- Nome da rodovia;

- Sentido em que está viajando;

- Saída ou marcador de milha mais próximo;

- Cor, marca e modelo do veículo;

- Tipo de problema;

- Se o carro está no acostamento ou bloqueando uma faixa.

Sempre que possível, retire completamente o veículo da pista, ligue o pisca-alerta e permaneça dentro do carro com o cinto de segurança, desde que não exista fogo, fumaça ou outro risco imediato.

O *347 é indicado para panes e assistência rodoviária. Em caso de acidente com feridos, incêndio, veículo parado em uma faixa ativa ou perigo imediato, o número correto é 911. Já o 511 e o aplicativo Florida 511 são destinados principalmente às informações de trânsito, bloqueios e condições das rodovias.