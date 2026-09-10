Jantar beneficente em Fort Lauderdale vai arrecadar fundos para famílias afetadas pelos terremotos na Venezuela

"Dinner to Make a Difference" acontece em 15 de setembro no Chima Brazilian Steakhouse e reúne líderes empresariais e a comunidade em torno da campanha SOS Venezuela

FORT LAUDERDALE, FL | 15 de setembro de 2026 | A VER:

Volunteer Emergency Relief, organização sem fins lucrativos fundada por brasileiros na Flórida em 2017, realiza no dia 15 de setembro o evento "Dinner to Make a Difference", um jantar beneficente para arrecadar recursos destinados às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela em junho deste ano.

O evento acontece das 6h30 PM às 9h30 PM no Chima Brazilian Steakhouse, em Fort Lauderdale, e integra a campanha SOS Venezuela, iniciativa da VER em parceria com a Aliança Evangélica para levar alimentos, água potável, kits de higiene, cozinhas industriais completas e suprimentos emergenciais às comunidades atingidas.



Em 24 de junho de 2026, dois terremotos de magnitude 7.2 e 7.5 (os mais fortes a atingir o país em mais de um século) provocaram destruição generalizada em La Guaira, Caracas, Catia La Mar, Playa Grande, Valencia e regiões vizinhas, deixando milhares de famílias sem casa, eletricidade, água e acesso a serviços essenciais.



"Acreditamos que a mudança vem com as orientações que Deus nos dá e com a clareza de que o trabalho é feito em conjunto. Uma vida por vez, uma casa por vez, uma família por vez. É assim que mudaremos o mundo", afirma Frederico Martins, presidente e cofundador da VER.



Durante o jantar, os convidados assistirão a uma apresentação sobre a atuação da VER dentro da Venezuela, onde parceiros locais já trabalham diretamente com igrejas evangélicas transformadas em centros comunitários de apoio. Cada mesa reservada contribui diretamente para a Fase 1 da campanha, a instalação de cozinhas industriais dentro dessas igrejas, e, na sequência, para a Fase 2, caso consigam seguir, prevê a construção de casas de 58 m² para famílias desabrigadas.



"Uma mesa, trabalhando em conjunto, pode mover mais do que qualquer assento sozinho

jamais poderia", destaca a organização em material da campanha.



Sobre o evento

Data: 15 de setembro de 2026 Horário: 6h30 PM às 9h30 PMLocal: Chima Brazilian Steakhouse Fort Lauderdale - 2400 E Las Olas Blvd Ste A, Fort Lauderdale, FL 33301Programação: Coquetel, apresentação da campanha e jantarReservas e informações do evento: verelief.org/dinner-to-make-differenceImagens de suporte: CLIQUE AQUI Vídeo institucional da VER: CLIQUE AQUI

Sobre a VER: Volunteer Emergency Relief

A VER: Volunteer Emergency Relief é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2017 por Frederico Martins e Gustavo Couto, na Flórida, após o furacão Irma atingir o sul do estado.O que começou como vídeos informativos em português para orientar a comunidade de imigrantes brasileiros deu origem a uma rede de voluntários, os "V-angels", hoje com mais de 1.000 pessoas mobilizadas direta e indiretamente. Reconhecida como organização 501(c)(3) em tempo recorde, a VER já arrecadou mais de US$ 2 milhões em doações, entregou mais de 22.000 caixas de alimentos e doou 21 casas a famílias em situação de emergência em quase 10 anos de atuação. Sua missão é equipar líderes, fortalecer organizações e mobilizar pessoas para gerar impacto duradouro em comunidades, cidades e nações.

Sobre a Aliança Evangélica

A Aliança Evangélica é uma rede de igrejas e ministérios evangélicos comprometidos em servir comunidades por meio de ação humanitária, alcance social e parcerias locais. Sua presença consolidada dentro da Venezuela permite que a ajuda chegue por meio de relações de confiança com igrejas e lideranças comunitárias, maximizando eficiência e transparência na resposta emergencial.