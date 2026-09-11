Chuva forte e risco de alagamentos devem marcar o fim de semana na Flórida

A Flórida deve ter mais um fim de semana com chuvas fortes, trovoadas e muita atividade de raios. As condições típicas do verão devem continuar em regiões da Flórida Central e do Sul, com temperaturas na casa dos 30°C e sensação térmica próxima ou acima de 38°C.

Na Flórida Central, a chance de chuva fica entre 60% e 80% durante o fim de semana, com maior possibilidade de pancadas entre 14h e 20h. Na sexta-feira, a probabilidade varia de 50% a 70%.

As brisas marítimas devem ser o principal fator para a formação das tempestades. As primeiras pancadas podem surgir próximas ao litoral e avançar para o interior durante a tarde. A concentração de umidade e o encontro das brisas podem manter algumas tempestades ativas até o início da noite, principalmente nas áreas próximas ou a oeste do corredor da I-4.

O principal risco será de chuva intensa em curtos períodos. Tempestades de deslocamento lento podem acumular entre 1 e 3 polegadas de chuva, o equivalente a aproximadamente 25 a 76 milímetros, provocando alagamentos localizados.

Algumas tempestades também podem produzir rajadas de vento próximas a 80 km/h e muitos raios.

As temperaturas devem ficar na faixa dos 30°C a 33°C, mas a combinação de calor e umidade fará com que a sensação térmica chegue a aproximadamente 38°C a 41°C.

Sul da Flórida

No Sul da Flórida, a previsão também indica um fim de semana bastante úmido, com novas rodadas de pancadas de chuva e tempestades a partir de sexta-feira.

A possibilidade de chuva forte aumenta o risco de alagamentos em pontos específicos, principalmente em áreas com drenagem deficiente.

Além disso, há risco moderado de correntes de retorno devido aos ventos soprando em direção à costa.

Também são esperadas marés de sizígia (king tides) acima do normal, que podem provocar alagamentos causados pela água do mar em áreas costeiras mais baixas.

Os horários de pico previstos são às 9h24 de sexta-feira em Key Largo, às 9h52 de sábado em Port Everglades e às 10h31 de sábado na Baía de Biscayne. O impacto das marés altas, no entanto, deve aumentar à medida que outubro se aproxima.

Não há, no momento, alertas ou avisos em vigor para navegadores nas águas do Atlântico ou das Florida Keys.

Próxima semana

As condições devem começar a mudar no início da próxima semana. A entrada de ar mais seco, favorecida pela presença de poeira do Saara, deve reduzir gradualmente as chances de chuva entre terça e quarta-feira.

Na Flórida Central, a probabilidade de chuva pode cair para 30% a 40%, enquanto as temperaturas devem subir um pouco, chegando à casa dos 35°C, acima da média para a época.

Apesar da mudança no padrão de chuva, o calor continuará predominando.

No Atlântico, a situação permanece tranquila, e não há previsão de desenvolvimento tropical nos próximos sete dias.

Fonte: Click Orlando/CBS