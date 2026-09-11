Dois homens são acusados de roubar mais de US$ 30 mil em Lego de lojas Target no sul da Flórida

Dois homens de 23 anos, moradores de Hialeah, foram presos sob acusação de participar de uma série de furtos de conjuntos de Lego em lojas da Target nos condados de Miami-Dade e Broward. Segundo investigadores, o prejuízo total ultrapassa US$ 30 mil.

Josuan Delgado e Brian Lores foram presos na quinta-feira em suas respectivas residências, de acordo com relatórios do Departamento de Polícia de Miami.

Segundo as autoridades, os dois adotavam um padrão conhecido como "push-out", no qual entravam nas lojas, colocavam produtos de alto valor em carrinhos de compras e empurravam os carrinhos para fora do estabelecimento, passando pelos caixas sem realizar o pagamento.

O caso mais recente ocorreu na última sexta-feira, em uma unidade da Target localizada no bairro de West Flagler, em Miami. Segundo a polícia, os suspeitos entraram na loja por volta das 21h20, pegaram carrinhos e seguiram até a área de brinquedos.

Cerca de quatro minutos depois, eles teriam deixado o estabelecimento com os carrinhos cheios de produtos Lego, sem pagar. O valor das mercadorias foi estimado em US$ 3.289,77.

A investigação posteriormente foi incorporada a um trabalho mais amplo da unidade de Crimes Organizados contra o Varejo do Gabinete do Xerife de Miami-Dade.

Um investigador da Target teria alertado as autoridades sobre dois homens suspeitos de escolher lojas da rede como alvo e furtar repetidamente conjuntos de Lego de alto valor.

Investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança de diferentes unidades e afirmam ter identificado Delgado e Lores selecionando os produtos, colocando-os nos carrinhos e deixando as lojas sem pagar.

Segundo o relatório, os dois já estavam em liberdade condicional na Flórida. Seus respectivos agentes de condicional, que os conheciam por causa de suas funções oficiais, teriam identificado os suspeitos nas imagens de segurança.

Cinco ocorrências registradas em áreas não incorporadas de Miami-Dade resultaram em um prejuízo de US$ 15.252,22. Considerando também os demais casos investigados nos condados de Miami-Dade e Broward, o prejuízo documentado chegou a US$ 30.659,69.

Entre os casos citados pelas autoridades estão um furto em uma Target de Aventura, com prejuízo estimado em US$ 3.761,82, e outro em Miami Lakes, no valor de US$ 4.091,84.

Os investigadores também relacionaram os suspeitos a ocorrências em lojas de West End e Westchester. Em uma das unidades de Westchester, os homens teriam levado US$ 3.068,78 em produtos Lego no dia 16 de agosto. A mesma loja teria sido alvo novamente em 5 de agosto, quando mercadorias avaliadas em US$ 2.659,85 foram levadas.

Segundo as autoridades, imagens de câmeras de segurança registraram todos os crimes investigados.

Registros da prisão mostram que Delgado responde a acusações que incluem furto no varejo em grupo de mais de US$ 3 mil e furto qualificado em terceiro grau. Ele também enfrenta acusações relacionadas a fuga e tentativa de escapar de um policial, emissão de cheque sem fundos de US$ 150 ou mais e possíveis violações de liberdade condicional em outro caso.

Lores responde a acusações de furto no varejo em grupo de mais de US$ 3 mil e furto qualificado em terceiro grau.

Na manhã de sexta-feira, os dois permaneciam detidos no Turner Guilford Knight Correctional Center. Os registros indicavam que os valores das fianças ainda seriam definidos.

Fonte: Local 10