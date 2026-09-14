Funcionário de escola de Miami-Dade é acusado de mostrar pornografia e tocar estudantes de forma inadequada

Um funcionário de uma escola de ensino fundamental de Miami-Dade, na Flórida, foi preso e enfrenta três acusações criminais após ser acusado de mostrar pornografia a estudantes e tocar algumas delas de maneira inadequada.

Segundo o relatório da polícia escolar de Miami-Dade, Cesar Oriol Cardoso, de 53 anos, trabalhava na Sunset Park Elementary School, na região de Kendall. A investigação começou em abril e identificou pelo menos cinco possíveis vítimas.

De acordo com as autoridades, Cardoso retirava meninas das aulas de educação física, de outras disciplinas ou do horário de almoço e as levava para sua sala sob o pretexto de ajudá-las com atividades escolares. Lá, segundo a polícia, ele teria mostrado “imagens ou vídeos inadequados”.

Muitas das imagens exibiam mulheres nuas. Pelo menos duas estudantes disseram ter visto o que acreditavam ser fotos do próprio Cardoso nu. A polícia também afirma que uma das imagens mostradas às alunas continha material de abuso sexual infantil, envolvendo um menino estimado entre 12 e 14 anos.

Cardoso também é acusado de tocar ou dar tapas nas nádegas e coxas de várias meninas, além de fazer comentários de cunho sexual. Segundo o relatório, em um dos episódios ele teria colocado a mão sobre a roupa na região da virilha e feito uma pergunta de teor sexual a uma estudante. A polícia também afirma que ele tentou ou demonstrou intenção de beijar pelo menos duas alunas.

As idades das meninas não foram divulgadas. Uma delas estava na terceira série e afirmou que o comportamento teria continuado quando ela passou para a quarta série.

Cardoso foi interrogado pelos detetives na sexta-feira, mas optou por permanecer em silêncio. Ele responde por crimes contra estudantes cometidos por uma pessoa em posição de autoridade, exibição de material obsceno a menor e conduta lasciva e indecente contra menor de 16 anos.

Até a manhã desta segunda-feira (14), ele permanecia detido sem direito a fiança no Turner Guilford Knight Correctional Center. O relatório registra sua ocupação como “hospitalidade”, e ainda não estava claro se ele continuava empregado pelo sistema público de ensino de Miami-Dade no momento da prisão. A escola foi procurada para comentar o caso.

Fonte: Local 10