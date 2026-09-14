Flórida registra verão mais quente da história em várias cidades

A Flórida encerrou o verão meteorológico de 2026 com temperaturas entre as mais altas já registradas. Em várias cidades, o período de junho a agosto foi o mais quente da história, segundo dados do Southeast Regional Climate Center (SERCC).

No sul da Flórida, a região entre Fort Pierce e Homestead registrou a maior temperatura média de verão já observada. West Palm Beach e Fort Lauderdale também quebraram recordes que duravam mais de 100 anos, com médias cerca de 2,4 graus acima do normal.

West Palm Beach teve 81 dias com temperaturas de pelo menos 32°C, contra uma média histórica de 55 dias. Lakeland, Orlando e Port St. Lucie também registraram o verão mais quente já observado. Miami empatou com 2023 como o verão mais quente de sua história.

Segundo Robert Molleda, meteorologista responsável pelo escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Miami, o verão foi excepcionalmente quente e seco no sul da Flórida. Um dos fatores apontados foi o El Niño, que pode favorecer a formação de áreas persistentes de alta pressão sobre a Flórida e o Caribe, reduzindo as chuvas e aumentando o calor.

Outras cidades também tiveram temperaturas muito acima da média. Bradenton registrou o segundo verão mais quente, Fort Myers teve o terceiro, e Jacksonville Executive Airport, o quarto. Tallahassee registrou o oitavo verão mais quente em 129 anos de registros.

Além do El Niño, poeira do Saara e ventos persistentes de oeste contribuíram para o calor ao impedir a entrada das brisas marítimas que normalmente ajudam a resfriar a costa leste. Miami chegou a registrar 38°C em 18 de agosto.

Calor continua no outono

A sensação de calor foi ainda maior por causa da umidade. Entre junho e agosto, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu 37 alertas de calor para Miami-Dade e Broward e outros 27 para Palm Beach.

A combinação de altas temperaturas e umidade elevou o índice de calor, que chegou a passar de 43°C em algumas áreas. Segundo meteorologistas, o alívio mais significativo normalmente só chega em outubro, quando as primeiras frentes frias começam a trazer ar mais seco e temperaturas mais baixas.

O outono meteorológico começou em 1º de setembro, mas o outono astronômico só começa em 22 de setembro. Mesmo assim, o calor típico do verão pode continuar na Flórida até outubro.

Fonte: The Palm Beach Post