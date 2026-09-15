Bilionários estão deixando a Costa Oeste dos EUA e migrando para a Flórida

Clima, ambiente favorável aos negócios e ausência de impostos estaduais sobre renda e ganhos de capital ajudam a atrair grandes fortunas para Miami-Dade e Palm Beach

Bilionários estão deixando estados como Califórnia e Washington e transferindo suas residências e negócios para a Flórida, segundo reportagem da revista Fortune. Entre os principais motivos estão o clima, políticas favoráveis aos negócios e a ausência de imposto estadual sobre renda e ganhos de capital.

O movimento ocorre enquanto estados da Costa Oeste estudam ou implementam novos impostos para pessoas de alta renda. Na Califórnia, uma proposta prevê uma cobrança única de 5% sobre o patrimônio líquido de bilionários que residiam no estado em 1º de janeiro de 2026. A Fortune estima que a saída de nomes como Larry Page, Sergey Brin, Travis Kalanick e Peter Thiel pode colocar cerca de US$ 29 bilhões em possíveis receitas fiscais em risco.

Em Washington, um novo imposto estadual de 9,9% sobre rendimentos acima de US$ 1 milhão deve gerar entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões por ano, de acordo com a publicação.

Na Flórida, duas regiões concentram grande parte desse movimento: Miami-Dade e Palm Beach County. Indian Creek Island, próximo a Miami Beach, se tornou um dos principais destinos para os super-ricos. Jeff Bezos possui várias propriedades na ilha, enquanto Mark Zuckerberg teria comprado uma mansão à beira-mar por cerca de US$ 170 milhões.

Outros bilionários também ampliaram sua presença no estado. Larry Ellison, cofundador da Oracle, estabeleceu como residência principal uma propriedade de 16 acres em Manalapan, em Palm Beach County. Larry Page comprou mais de US$ 180 milhões em imóveis em Coconut Grove, e Sergey Brin adquiriu uma casa à beira-mar por US$ 51 milhões.

Ken Griffin, fundador da Citadel, transferiu a sede da empresa para Miami em 2022 e já investiu cerca de US$ 450 milhões em uma propriedade à beira-mar em Palm Beach County. O projeto deve se tornar uma das casas mais caras do mundo.

O movimento também inclui empresários que estão transferindo operações para a Flórida. Peter Thiel comprou uma propriedade nas Venetian Islands, em Miami, e posteriormente abriu um escritório de sua empresa de investimentos na cidade. A Palantir, da qual ele é cofundador, também anunciou a transferência de sua sede para Miami.

O ex-CEO da Starbucks Howard Schultz também teria comprado recentemente uma cobertura em Surfside, após deixar a região de Seattle.

Com a combinação de benefícios fiscais, clima e políticas consideradas favoráveis aos negócios, a Flórida continua se consolidando como um dos principais destinos para grandes fortunas nos Estados Unidos.

Fonte: Click Orlando