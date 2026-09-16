Palm Coast avalia proibição do uso de água tratada no abastecimento

Cidade da Flórida não utiliza o sistema de "toilet-to-tap", mas considera proibir por lei a reutilização direta de água tratada para consumo

A cidade de Palm Coast, na Flórida, avalia proibir por lei o chamado “toilet-to-tap”, sistema conhecido tecnicamente como reutilização potável direta. O processo consiste em tratar e purificar águas residuais e devolvê-las diretamente ao sistema de abastecimento para consumo humano.

A tecnologia vem ganhando espaço no debate sobre segurança hídrica no estado, mas também enfrenta resistência. Em Palm Coast, moradores manifestaram preocupação com a possibilidade de água proveniente de esgoto tratado chegar às torneiras.

A cidade, no entanto, afirma que não utiliza o sistema e não tem planos de adotá-lo. Segundo as autoridades locais, cerca de 99% da água tratada é destinada a usos não potáveis, como irrigação de jardins e plantações e sistemas de resfriamento.

A diretora de comunicação de Palm Coast, Brittany Kershaw, afirmou que a reutilização potável direta costuma ser adotada por cidades muito maiores e exige investimentos elevados.

A discussão também avançou em outras partes da Flórida. Em Volusia County, uma proposta para levar a proibição aos eleitores foi rejeitada pelo conselho municipal por 4 votos a 3 em fevereiro. Já em Daytona Beach, os comissários aprovaram por unanimidade uma proibição que será submetida aos eleitores em novembro.

Enquanto alguns moradores defendem a proibição, outros dizem que querem analisar os dados científicos antes de tomar uma posição. A moradora Claire Ruehle afirmou que apoiaria a tecnologia caso estudos comprovassem sua segurança.

O debate ganhou força diante do crescimento populacional da Flórida e da necessidade de encontrar novas fontes de água. Tampa e Polk County estão investindo em sistemas de reutilização potável direta, enquanto outras cidades utilizam água reciclada para atividades como irrigação.

Em Palm Coast, a proposta ainda precisa passar por duas leituras no City Council antes de entrar no código municipal. Mesmo aprovada, uma futura administração poderá alterar a legislação.

Por enquanto, a cidade mantém sua posição: água tratada pode ser reutilizada para diversas finalidades, mas não deve fazer parte do sistema de abastecimento de água potável.

Fonte: Click Orlando