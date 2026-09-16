Orlando deve aprovar projeto definitivo de memorial para vítimas do Pulse

Mais de dez anos após o ataque à boate Pulse, em Orlando, autoridades municipais devem dar nesta segunda-feira (14) a aprovação final ao projeto do memorial permanente em homenagem às 49 vítimas.

O memorial será construído no local onde funcionava a boate. Na área interna, os visitantes encontrarão uma bola de discoteca, que projetará luzes pelas paredes, uma linha do tempo da noite do ataque, obras de arte e os nomes das 49 pessoas mortas.

Na parte externa, o projeto prevê uma parede de água, uma piscina de reflexão no local onde ficava a pista de dança e estruturas de concreto recuperadas do antigo prédio da Pulse.

Segundo Dan Michael Trbovich, gerente sênior do projeto, o desenho passou por diversas mudanças após discussões com a comunidade. “O interessante é o que surgiu dessa discussão, algo bastante marcante e que não teríamos previsto”, afirmou em maio, após a divulgação das novas imagens do projeto.

Projeto enfrentou obstáculos

A criação do memorial passou por dificuldades ao longo dos anos. A organização sem fins lucrativos inicialmente responsável pela construção de um memorial e de um museu encerrou as atividades em 2023.

O prefeito de Orlando, Buddy Dyer, já afirmou que concluir o memorial permanente é seu principal objetivo antes de deixar o cargo. Segundo ele, o projeto anterior acabou ficando ambicioso demais ao tentar combinar um museu e um memorial.

A reunião para a aprovação final do projeto está marcada para 2h da tarde desta segunda-feira. Caso seja aprovado, o projeto poderá avançar para a etapa de construção.

Fonte: Click Orlando