Ex-psicólogo das escolas de Miami-Dade é condenado a 30 anos por pornografia infantil

O ex-psicólogo das escolas públicas de Miami-Dade, Dr. Robert Lee Turner, de 64 anos, foi condenado a 30 anos de prisão estadual após um júri considerá-lo culpado por oito crimes relacionados a material de abuso sexual infantil.

Turner foi preso em agosto de 2024, após uma investigação iniciada a partir de uma denúncia enviada pelo Instagram. Segundo as autoridades, a plataforma informou que material de abuso sexual infantil havia sido enviado por uma conta ligada a Turner.

Durante a investigação, policiais disseram ter encontrado vários vídeos envolvendo crianças entre 8 e 16 anosarmazenados no celular do ex-psicólogo. Parte do material, segundo os investigadores, estaria no aparelho havia mais de dois anos. As autoridades também afirmaram ter encontrado conversas online nas quais Turner descrevia fantasias envolvendo crianças.

A defesa alegou que Turner havia sido vítima de um ataque hacker e que suas informações pessoais tinham sido roubadas. Os advogados sustentaram que ele não era responsável pelo conteúdo encontrado no telefone.

Após cerca de duas horas de deliberação, o júri rejeitou a argumentação da defesa e considerou Turner culpado em todas as oito acusações, incluindo crimes relacionados à promoção e posse de apresentação sexual envolvendo crianças.

Defesa pediu pena menor

Durante a audiência de sentença, o promotor Steward Hedrick pediu uma pena de pelo menos 25 anos, destacando que Turner era um profissional da área médica que trabalhava com estudantes considerados vulneráveis, incluindo crianças no espectro do autismo.

A defesa pediu uma pena de 53 meses de prisão, seguida de controle comunitário e liberdade supervisionada. Turner também pediu clemência ao juiz.

A juíza Cristina Miranda, porém, condenou o ex-psicólogo a 30 anos de prisão, seguidos de cinco anos de liberdade supervisionada.

Turner também deverá se registrar como agressor sexual. Durante a sentença, a juíza destacou a responsabilidade que ele tinha, como profissional, de proteger crianças que poderiam ter procurado sua ajuda após sofrer abusos.

Fonte: NBC