DeSantis anuncia bônus de US$ 5 mil para 1.500 novos policiais na Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou nesta terça-feira que 1.500 novos profissionais de segurança pública receberão bônus de US$ 5 mil, em uma iniciativa para ampliar o recrutamento de policiais no estado.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa no centro de treinamento do Pasco County Sheriff's Office, próximo a Land O’ Lakes. Segundo o governo estadual, o programa também pretende atrair pessoas que ainda não trabalham na área, mas têm interesse em iniciar uma carreira na segurança pública.

Os profissionais elegíveis receberão os US$ 5 mil líquidos, após os impostos, segundo DeSantis. Para o governador, o incentivo financeiro busca destacar a importância da profissão para a segurança das comunidades.

No condado de Pasco, 38 recrutas foram considerados elegíveis para o benefício. Durante o evento, DeSantis entregou cheques a alguns dos policiais que participavam do treinamento.

O programa de bônus para recrutamento foi criado pela Flórida em 2022. Desde então, o estado afirma ter distribuído mais de US$ 83 milhões em incentivos para aproximadamente 12.500 policiais.

DeSantis também lembrou que, durante a pandemia de Covid-19, a Flórida concedeu bônus de US$ 1 mil a policiais por dois anos consecutivos. Professores e técnicos de emergência médica também receberam incentivos naquele período.

O xerife do condado de Pasco, Chris Nocco, destacou que o recrutamento continua sendo um desafio para as forças de segurança. Segundo ele, o número de pessoas interessadas em ingressar na profissão está diminuindo.

A nova rodada de bônus faz parte da estratégia do estado para aumentar o número de profissionais, incluindo a atração de policiais de outras regiões dos Estados Unidos para a Flórida.

Fonte: FOX