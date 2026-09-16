Diesel bate recorde histórico e gasolina chega a US$ 4,20 na Flórida

Alta dos combustíveis pode pressionar os preços de alimentos, entregas e outros produtos; em West Palm Beach e Boca Raton, gasolina já passa de US$ 4,34

O preço médio da gasolina regular chegou a US$ 4,20 por galão na Flórida nesta quarta-feira, 16 de setembro, enquanto o diesel atingiu US$ 6,33, o maior valor já registrado no estado, segundo a AAA.

Em apenas uma semana, a gasolina subiu aproximadamente 12 centavos na Flórida. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento já passa de US$ 1 por galão: a média era de US$ 3,13 em setembro de 2025.

A alta do diesel é ainda mais expressiva. O combustível custava, em média, US$ 5,81 há uma semana, US$ 5,39 há um mês e US$ 3,64 há um ano. Agora, alcançou US$ 6,33 por galão.

No sul da Flórida, West Palm Beach e Boca Raton aparecem entre as regiões mais caras, com média de US$ 4,34 para a gasolina regular e US$ 6,38 para o diesel.

Em Fort Lauderdale, os valores estão em US$ 4,23 e US$ 6,35, respectivamente. Em Miami, a gasolina regular custa, em média, US$ 4,16, enquanto o diesel está em US$ 6,23.

Orlando registra média de US$ 4,24 para a gasolina e US$ 6,37 para o diesel. Na região de Tampa, os preços estão próximos de US$ 4,23 e US$ 6,38.

No cenário nacional, a gasolina atingiu US$ 4,37 por galão, enquanto o diesel chegou ao recorde de US$ 6,31.

Entre os fatores apontados para a disparada estão a alta do petróleo acima de US$ 100 por barril, as interrupções no fornecimento provocadas pelo conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, os ataques ucranianos contra refinarias russas e as restrições às exportações de combustível impostas por Rússia e China.

Os estoques americanos de diesel também estão cerca de 13% abaixo da média dos últimos cinco anos, aumentando a pressão sobre o mercado.

A alta do diesel tem impacto que vai muito além dos postos. O combustível é utilizado por caminhões, trens, navios, máquinas agrícolas e equipamentos pesados. Por isso, o aumento pode elevar os custos de transporte, entregas, alimentos, construção e diversos produtos consumidos diariamente.

Os preços são atualizados diariamente e podem variar significativamente entre cidades e postos.