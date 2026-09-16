Flórida registra quarta morte por bactéria "come-carne"; vítima era de Broward

Estado contabiliza 21 infecções por Vibrio vulnificus em 2026; autoridades alertam para o consumo de ostras cruas e o contato de feridas com água salgada

A Flórida já registrou quatro mortes e 21 casos de infecção pela bactéria Vibrio vulnificus em 2026, segundo dados atualizados do Departamento de Saúde do estado. A vítima mais recente era residente de Broward County.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, a pessoa tinha entre 75 e 79 anos. As autoridades não informaram como ocorreu a contaminação.

As outras mortes foram registradas nos condados de Bay, Marion e Palm Beach. Broward contabiliza dois casos e uma morte neste ano. Palm Beach também registra dois casos e uma morte, enquanto Miami-Dade confirmou dois casos, sem óbitos.

A Vibrio vulnificus é encontrada naturalmente em águas costeiras quentes e salobras — uma mistura de água doce com água salgada. A presença da bactéria não significa necessariamente que a água esteja poluída.

A infecção pode acontecer principalmente de duas maneiras: pelo consumo de ostras ou outros frutos do mar crus ou malcozidos e pelo contato de cortes ou feridas abertas com água costeira contaminada.

Embora seja frequentemente chamada de “bactéria come-carne”, esse é um termo popular usado porque algumas infecções podem provocar fascite necrosante, condição grave que destrói os tecidos ao redor de uma ferida.

Entre os sintomas estão diarreia, cólicas, náusea, vômito, febre e calafrios. Nos casos de infecção em feridas, podem surgir vermelhidão, inchaço, dor intensa, calor, secreção, mudança na cor da pele e bolhas.

Pessoas com doenças do fígado, câncer, diabetes, HIV ou sistema imunológico enfraquecido apresentam maior risco de complicações. O CDC estima que aproximadamente uma em cada cinco pessoas infectadas pela Vibrio vulnificus morre, algumas vezes em apenas um ou dois dias após o início dos sintomas.

Para reduzir o risco, as autoridades recomendam evitar ostras e frutos do mar crus, cozinhar completamente esses alimentos, não permitir o contato entre produtos crus e alimentos já preparados e proteger cortes ou feridas antes de entrar no mar.

Quem apresentar alterações na pele, febre ou outros sintomas depois de consumir frutos do mar crus ou entrar no mar com uma ferida deve procurar atendimento médico imediatamente e informar ao profissional de saúde sobre a possível exposição.