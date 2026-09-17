Busca continua por homem desaparecido enquanto praticava paddleboard na costa da Flórida

As autoridades continuam procurando por Matt Pawlowski, de 48 anos, desaparecido enquanto praticava paddleboard na costa da Flórida, segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos.
Pawlowski foi visto pela última vez por volta das 9h de segunda-feira, a aproximadamente 6,5 quilômetros de Jupiter Beach. Ele seguia em direção ao leste em uma prancha de paddleboard de 14 pés, nas cores verde-limão e amarela.
Na quarta-feira, uma prancha com características semelhantes foi localizada por uma pessoa que navegava pela região, a cerca de 16 quilômetros de Jupiter Island. O objeto foi entregue à polícia local.
Equipes da Guarda Costeira e de diferentes órgãos de segurança continuam realizando buscas ao longo da costa da Flórida. Segundo a Guarda Costeira, foram realizadas operações aéreas e marítimas durante a noite.
Quando desapareceu, Pawlowski usava chapéu branco, camisa laranja e bermuda cinza.
Qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso deve entrar em contato com o Centro de Comando da Guarda Costeira em Miami pelo telefone 305-535-4372.
Fonte: ABC