Negócios em Doral relatam queda de até 70% nas vendas em meio a operações do ICE

Empresários de Doral, no sul da Flórida, afirmam que o aumento das operações de fiscalização migratória na região está afastando clientes e afetando o funcionamento dos negócios.

Agentes do ICE foram vistos na quarta-feira em diferentes pontos da cidade, que tem uma grande população imigrante. Segundo relatos divulgados nas redes sociais, pessoas teriam sido detidas em um posto de gasolina próximo à Northwest 41st Street com a 107th Avenue.

Para alguns comerciantes, o impacto foi imediato. Katia Rios, do Pipo Burgers, disse que as vendas caíram cerca de 70%e que o estabelecimento passa horas praticamente vazio.

“As pessoas estão com medo de sair. Isso está nos afetando”, afirmou Rios.

A prefeita de Doral, Christi Fraga, disse à CBS News Miami que entende a preocupação dos empresários, mas explicou que a cidade não tem autoridade para impedir operações de agentes federais.

“Não concordo com a forma como as coisas são conduzidas”, afirmou Fraga. Segundo ela, porém, as ações do ICE fazem parte da legislação federal e a prefeitura não é avisada previamente quando as operações acontecem na cidade.

Outros empresários dizem que o impacto vai além da queda nas vendas. Angelica Yepez, coproprietária de um restaurante, afirmou ter perdido seis funcionários que temiam ser detidos, ficando com apenas um trabalhador.

Empresários pedem que as autoridades municipais se reúnam diretamente com os comerciantes para explicar quais medidas podem ser tomadas. Fraga afirmou que a prefeitura vem mantendo contato com os empresários por meio de ligações e outras iniciativas.

Enquanto as operações continuam em Doral e arredores, comerciantes dizem que o medo entre clientes e trabalhadores está afetando diretamente a rotina e a economia local.

Fonte: CBS