Mãe da Flórida é acusada de manter relação incestuosa com o filho, diz xerife

Segundo as autoridades, jovem de 22 anos afirmou a investigadores que mantinha relações sexuais com a mãe desde os 18 anos.

Uma mulher de 46 anos e o filho, de 22, foram presos na Flórida após autoridades descobrirem o que o xerife do condado de Polk, Grady Judd, classificou como uma “relação incestuosa” entre os dois.

Segundo Judd, a polícia foi chamada à residência após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo mãe e filho. Durante a investigação, Shane Clemens teria ficado irritado com a prisão e dito aos investigadores que mantinha relações sexuais com a mãe, Christina Clemens, desde os 18 anos.

De acordo com um depoimento policial, Shane afirmou que não cresceu com a mãe e que os dois retomaram o contato quando ele já era adulto. Ele teria contado que chegou a pedir para ter relações com Christina antes de saber que ela era sua mãe. Inicialmente, ela teria recusado por causa do parentesco, mas os dois começaram a manter relações sexuais cerca de quatro anos atrás.

Ainda segundo as autoridades, Christina admitiu o relacionamento e afirmou que os dois haviam mantido relações sexuais “cerca de 100 vezes”.

O depoimento também aponta que Christina é casada há aproximadamente dez anos e que o marido não sabia do relacionamento entre mãe e filho. Aos investigadores, porém, ele disse ter ficado desconfiado porque os dois costumavam entrar no quarto do casal e trancar a porta.

Shane e Christina Clemens foram inicialmente presos sob acusação de incesto. No entanto, a acusação contra Shane foi posteriormente retirada, segundo registros judiciais.

A audiência de Christina está marcada para 6 de outubro.

Fonte: Click Orlando