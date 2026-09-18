Chuva aumenta em partes da Flórida Central antes do fim de semana

Distúrbio atmosférico vai trazer mais umidade para a região e elevar a chance de chuva para até 70% no sábado e no domingo.

A possibilidade de pancadas de chuva e tempestades aumenta na Flórida Central com a chegada do fim de semana. Um distúrbio atmosférico que vem sendo acompanhado nos últimos dias está avançando pelo estado e trazendo mais umidade para a região.

Nesta sexta-feira (18), a chance de chuva ficará entre 30% e 40% na maior parte do interior, com índices mais altos próximos ao litoral. Algumas pancadas podem avançar do Atlântico durante a manhã, seguidas por novas chuvas e tempestades ao longo da tarde.

Algumas dessas tempestades podem ser fortes, com rajadas de vento de 40 a 50 mph, muitos raios, possibilidade de granizo pequeno e chuva intensa. Em alguns pontos, o acumulado pode chegar a 1 a 3 polegadas em pouco tempo.

As temperaturas permanecerão próximas da média para meados de setembro. Orlando deve registrar cerca de 89°F (32°C) nesta sexta-feira, enquanto as áreas litorâneas devem ficar entre os 80 e poucos graus.

Fim de semana mais chuvoso

O sistema de baixa pressão em níveis médios da atmosfera deve avançar lentamente sobre a região e seguir em direção ao leste do Golfo do México durante o fim de semana. A circulação do sistema vai transportar mais umidade para a Flórida Central, elevando a chance de chuva para 60% a 70% no sábado e no domingo.

Pancadas podem ocorrer perto do litoral pela manhã, enquanto as chuvas e tempestades devem se espalhar pelo interior durante a tarde. Algumas tempestades mais fortes e períodos de chuva intensa também são possíveis.

As temperaturas terão pouca mudança, com máximas entre os 80 e poucos graus e cerca de 90°F (32°C) no interior.

Outono começa na terça-feira, mas calor continua

O tempo instável deve permanecer no início da próxima semana, com bastante umidade sobre a Flórida. Pancadas e tempestades isoladas a numerosas continuarão possíveis nas tardes e noites de segunda e terça-feira.

O outono astronômico começa oficialmente na terça-feira (22), mas as temperaturas continuarão próximas do normal para o fim de setembro, com máximas entre os 80 e poucos graus e cerca de 90°F (32°C) em grande parte da Flórida Central.

Sul da Flórida tem risco de alagamentos

O Sul da Flórida está sob risco marginal de alagamentos, nível 1 de 4, entre esta sexta-feira e o fim de semana.

Muitas áreas já registraram entre 3 e 6 polegadas de chuva nesta semana, e outros volumes elevados podem ocorrer à medida que um distúrbio em níveis superiores avança lentamente de leste para oeste pela península.

Durante o fim de semana, haverá períodos mais secos pela manhã, mas as tempestades e pancadas fortes devem ficar mais frequentes depois das 14h.

A chuva adicional, somada ao acumulado dos últimos dias, pode provocar pontos de alagamento nas ruas, principalmente em áreas com drenagem deficiente. Motoristas devem evitar passar por vias alagadas.

Fonte: Click Orlando/Local 10