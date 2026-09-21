American Airlines anuncia nova parceria com o Inter Miami

O Inter Miami anunciou uma nova parceria com a American Airlines, que vai além da presença da marca da companhia aérea no estádio do clube.

Como parte do acordo, o West Club do estádio passará a se chamar American Lounge. O espaço ocupará toda a arquibancada oeste e terá mais de 1.800 lugares.

A parceria também prevê benefícios exclusivos para clientes do programa AAdvantage, que poderão ter acesso a experiências especiais relacionadas ao Inter Miami. Entre elas estão acesso à área próxima ao campo, experiências premium nos dias de jogos e até viagens para acompanhar partidas do time fora de casa.

O acordo ainda inclui uma noite temática anual da American Airlines durante a temporada do Inter Miami. A primeira edição está marcada para 14 de outubro.

A parceria amplia a presença da companhia aérea na experiência dos torcedores e cria novas oportunidades para clientes acompanharem o clube dentro e fora de Miami.

Fonte: NBC

