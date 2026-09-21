Homem é preso acusado de se passar por agente do ICE em Miami-Dade

Um homem acusado de se passar por agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) foi preso no domingo (20) em Northwest Miami-Dade. Segundo as autoridades, Jonathan Gonzalez Reyes enfrenta várias acusações, incluindo agressão agravada e falsificação de identidade de um agente público.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela NBC6 mostram Reyes chegando a um estacionamento em Miami Gardens em um veículo equipado com o que parecem ser luzes azuis de emergência. Ele também aparece usando um distintivo e carregando uma arma.

Segundo o relatório policial, Reyes teria afirmado ocupar um cargo de alto escalão no ICE e oferecido ajuda para resolver questões relacionadas à imigração em troca de dinheiro.

Luis Rodriguez, proprietário de um food truck onde os episódios teriam ocorrido, contou que o homem o procurou meses atrás e dizia ser “o agente mais importante do ICE em Miami”.

Rodriguez afirmou que ficou desconfiado e pediu que Reyes deixasse o local. Cerca de um mês depois, segundo ele, o homem voltou ao estabelecimento.

As imagens registraram uma nova discussão envolvendo um funcionário. De acordo com Rodriguez, Reyes teria apontado uma arma para o funcionário, ameaçado agredi-lo com a arma e dito que colocaria drogas dentro do estabelecimento para provocar seu fechamento.

Prisão ocorreu após investigação

As acusações contra Reyes remontam a julho. Ele foi preso na quarta-feira por acusações estaduais e, no dia seguinte, deixou a cadeia após pagar fiança.

De acordo com o ICE, a agência entrou em contato com o escritório do procurador federal e obteve um mandado de prisão. Reyes foi então detido novamente.

O ICE afirmou que seu Escritório de Responsabilidade Profissional investiga denúncias de má conduta envolvendo funcionários federais e pessoas ligadas às forças de segurança.

A agência também esclareceu que a prisão por se passar por um agente federal não significa que Reyes tenha sido detido por estar ilegalmente nos Estados Unidos. O status migratório dele não foi informado à NBC6.

A fiança de Reyes foi estabelecida em US$ 11 mil pelas diferentes acusações. Ele recebeu um defensor público, e a NBC6 informou que procurou o advogado para obter um posicionamento sobre o caso.

Rodriguez afirmou acreditar que outras pessoas possam ter sido abordadas pelo suspeito e pediu que possíveis vítimas procurem as autoridades.

A investigação continua em andamento.

Fonte: NBC