Quanto uma família de três precisa ganhar para viver com uma única renda na Flórida

Será que é possível para um dos pais ficar em casa cuidando dos filhos enquanto o outro trabalha? Um levantamento recente da consultoria financeira SmartAsset analisou quanto uma pessoa precisaria ganhar para sustentar uma família de três integrantes em cada estado americano.

Na Flórida, a renda anual necessária seria de US$ 80.683 para manter uma família de três pessoas com apenas um dos pais trabalhando. O valor coloca o estado na 24ª posição do ranking nacional.

O número pode surpreender, especialmente quando comparado ao custo de vida em algumas cidades da Flórida. Em Miami, por exemplo, a própria SmartAsset estima que uma família de quatro pessoas precisaria de mais de US$ 230 mil por ano para viver confortavelmente.

Onde a renda necessária é maior?

O Havaí aparece como o estado onde uma família de três pessoas precisa da maior renda para depender de apenas um salário. Segundo o levantamento, o trabalhador precisaria ganhar US$ 106.496 por ano.

A Califórnia vem em seguida, com uma renda anual de US$ 101.213. São os únicos dois estados em que o valor ultrapassa US$ 100 mil.

Na outra ponta, os estados do Sul aparecem entre os locais com menor renda necessária para famílias de uma única fonte de sustento.

O Arkansas é o estado com o menor valor, com US$ 68.869 por ano, seguido por Mississippi, com US$ 70.054, e Kentucky, com US$ 70.179.

Economia com creche, mas perda de benefícios

De acordo com a SmartAsset, famílias nas quais apenas um dos pais trabalha podem economizar nos custos de creche em comparação com aquelas em que os dois trabalham.

Por outro lado, a escolha pode significar perda de salário, contribuições para aposentadoria, histórico de ganhos para a Previdência Social e benefícios de seguro de saúde oferecidos pelo empregador.

Fonte: NBC

