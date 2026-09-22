Homem em liberdade condicional por agressão sexual durante massagem mantém licença profissional na Flórida

Jorge Lugo Rivero, de 28 anos, continua com a licença ativa para trabalhar como massoterapeuta na Flórida, apesar de ter aceitado um acordo judicial em um caso de agressão sexual ocorrido durante um atendimento profissional em Miami-Dade.

Segundo os registros, Lugo Rivero foi acusado de agredir sexualmente uma cliente durante uma sessão de massagem, por volta das 15h15 de 24 de fevereiro de 2025, em uma unidade da Massage Envy localizada na SW 152nd Street, em Miami-Dade.

De acordo com o relatório de prisão do Gabinete do Xerife de Miami-Dade, o massoterapeuta teria colocado as mãos por baixo da roupa íntima da mulher durante o atendimento. A cliente interrompeu a sessão, deixou a sala e começou a chorar.

A Massage Envy demitiu Lugo Rivero após o episódio. Ele foi posteriormente interrogado e preso por agentes do xerife em 15 de dezembro, na região de Hammocks.

Acordo judicial

Os promotores de Miami-Dade apresentaram o caso no dia seguinte, com uma acusação de battery, uma infração que pode envolver contato físico ilegal. Um juiz também determinou que Lugo Rivero permanecesse afastado da vítima.

Ele foi liberado em 22 de dezembro, após pagar uma fiança de US$ 10 mil, e ficou sujeito à prisão domiciliar.

Em seguida, Lugo Rivero aceitou um acordo judicial com adjudicação suspensa (adjudication withheld). Em 4 de maio, a juíza do Tribunal de Circuito de Miami-Dade, Michelle Urbistondo, determinou que ele cumprisse probation até 4 de maio de 2027.

Licença continua ativa

Apesar do processo criminal, registros do Departamento de Saúde da Flórida (FDOH) mostram que a licença profissional de Lugo Rivero permanece ativa.

Ele é licenciado desde 11 de dezembro de 2023, e a autorização está válida até 31 de agosto de 2027.

O histórico disponível no FDOH não registra medidas disciplinares, reclamações públicas ou ações emergenciais contra a licença de Lugo Rivero relacionadas ao caso.

Fonte: Local 10