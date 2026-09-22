Flórida registra primeira morte por dengue em 2026 enquanto casos aumentam

O Departamento de Saúde da Flórida confirmou a primeira morte relacionada à dengue no estado neste ano, enquanto o número de casos da doença transmitida por mosquitos continua aumentando.

As autoridades não divulgaram informações sobre a vítima, como nome, idade, sexo ou cidade onde morava. O Tampa Bay Times, que noticiou o caso inicialmente, informou que se tratava de uma mulher de 80 anos de Tampa, que morreu em 4 de setembro.

Segundo o Departamento de Saúde da Flórida, a investigação epidemiológica foi concluída e confirmou a primeira morte relacionada à dengue no condado de Hillsborough. Informações adicionais permanecem sob sigilo para preservar a privacidade da vítima.

Até a semana encerrada em 12 de setembro, a Flórida havia registrado 152 casos de dengue adquiridos localmente, segundo dados do departamento estadual de saúde. É o maior número desde 2023, quando foram registrados 189 casos locais durante todo o ano, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

Hillsborough County, onde fica Tampa, concentra a maior parte das ocorrências, com 134 casos. Também houve registros nos condados de Miami-Dade, Orange, Palm Beach, Pasco e Pinellas.

Como a dengue é transmitida?

A dengue é causada por quatro tipos de vírus — 1, 2, 3 e 4 — e é transmitida principalmente pela picada de mosquitos infectados do gênero Aedes. Os mesmos mosquitos também podem transmitir os vírus da zika e da chikungunya.

Uma pessoa pode contrair dengue mais de uma vez ao longo da vida.

Cerca de uma em cada quatro pessoas infectadas apresenta sintomas, que normalmente duram de dois a sete dias. Entre os mais comuns estão:

Febre;

Manchas ou erupções na pele;

Náusea e vômito;

Dores musculares;

Dores nas articulações;

Dor nos ossos.

Aproximadamente uma em cada 20 pessoas infectadas desenvolve dengue grave, que pode provocar choque, sangramento interno e, em alguns casos, levar à morte.

Tratamento e prevenção

Não existe tratamento específico contra o vírus da dengue. O CDC recomenda repouso, ingestão de líquidos e medicamentos de venda livre para aliviar os sintomas. Casos graves podem exigir internação e hidratação intravenosa.

O CDC alerta que pessoas com dengue não devem tomar aspirina ou ibuprofeno, pois esses medicamentos podem aumentar o risco de sangramento.

Atualmente, não há vacina contra a dengue disponível nos Estados Unidos. Uma vacina chegou a ser aprovada pela FDA em 2021 para crianças de 9 a 16 anos que já haviam tido uma infecção confirmada e viviam em áreas onde a doença era endêmica, mas o produto foi posteriormente descontinuado.

Para reduzir o risco de infecção, as autoridades recomendam o uso de repelentes, roupas que cubram braços e pernas e, quando possível, permanência em ambientes com ar-condicionado.

Outra medida importante é eliminar recipientes com água parada ou acumulada, onde os mosquitos podem se reproduzir.

Fonte: ABC