Chuva forte provoca alagamentos e complica trânsito no sul da Flórida

A forte chuva registrada durante a madrugada e as primeiras horas desta quarta-feira provocou alagamentos, bloqueios de ruas e dificuldades no trânsito em diferentes pontos do sul da Flórida.

Os alertas de inundação foram encerrados por volta das 6h30, mas ainda havia água acumulada em várias áreas. Algumas regiões registraram entre 2 e 4 polegadas (51 a 102 mm) de chuva desde a meia-noite.

Em Hallandale Beach, autoridades bloquearam algumas vias devido aos alagamentos e orientaram os moradores a respeitar as barreiras e procurar rotas alternativas.

Ao longo da manhã, a chuva perdeu intensidade, mas continuou de forma persistente em partes de Broward e no litoral de Miami-Dade, complicando o deslocamento dos motoristas.

Acidentes e alerta aos motoristas

Vários acidentes foram registrados em importantes vias da região, incluindo a Interstate 595, em Broward, a Dolphin Expressway (State Road 836), em Miami-Dade, e a Florida's Turnpike, nos dois condados.

Não havia indicação de ferimentos graves nos acidentes, mas algumas faixas precisaram ser bloqueadas enquanto as autoridades atendiam às ocorrências.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) também pediu cautela aos motoristas diante do risco de alagamentos. A recomendação é clara: “Vire e não atravesse” — ou seja, nunca tente passar de carro por uma área inundada.

Mais chuva ainda nesta quarta-feira

Embora algumas áreas do interior tenham recebido menos chuva durante a manhã, tempestades isoladas são esperadas novamente à tarde.

A chuva intensa em períodos curtos ainda pode provocar novos alagamentos. A temperatura máxima deve ficar em torno de 87°F (31°C), com muitas nuvens e possibilidade de tempestades.

Na quinta-feira, a chance de chuva cai para 50%, com períodos de sol e máxima próxima de 89°F (32°C). A sensação térmica pode chegar a 100°F (38°C).

A previsão indica 40% de chance de chuva na sexta-feira e 30% no sábado. A tendência é de redução gradual das chuvas à medida que o fim de semana se aproxima, embora pancadas ainda sejam possíveis.

A mudança representa uma pausa no padrão de tempo chuvoso e bastante ativo que tem predominado no sul da Flórida nos últimos dias.

Fonte: NBC

