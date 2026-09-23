Brasileiro é preso em Orlando acusado de tentar matar outro brasileiro e roubar carro

Leonardo DaSilva Gomes, de 20 anos, teria atacado a vítima com duas facas antes de fugir com o veículo

Um brasileiro de 20 anos foi preso em Orlando, na Flórida, acusado de tentar matar outro brasileiro e roubar o carro da vítima.

Segundo a investigação, Leonardo DaSilva Gomes teria atacado Kael Pinho Casillo com duas facas na região de MetroWest. Após o ataque, o suspeito teria fugido usando o veículo da vítima.

Kael conseguiu pedir ajuda e foi levado para um hospital para receber atendimento médico.

O carro foi localizado posteriormente abandonado próximo à residência de Leonardo. De acordo com as autoridades, havia sangue e uma faca dentro do veículo.

Leonardo foi detido em 20 de setembro e, segundo registros do Condado de Orange, responde por tentativa de homicídio em segundo grau com arma e carjacking com arma mortal.

Ele permanece detido enquanto o caso segue na Justiça.