Mulher é presa após dirigir quase 160 km em viatura roubada de xerife na Flórida

Shannon Dillon, de 42 anos, foi localizada em Port St. Lucie após fugir com um veículo do Broward Sheriff’s Office; ela responde a várias acusações

Uma mulher foi presa após fugir por quase 160 quilômetros em uma viatura do Broward Sheriff’s Office (BSO), segundo as autoridades.

O veículo oficial, identificado e marcado como viatura policial, foi roubado pouco depois das 21h de terça-feira no estacionamento público do Public Safety Building, na 2601 W. Broward Blvd., em Fort Lauderdale.

Com o apoio da Florida Highway Patrol, do Departamento de Polícia de Port St. Lucie e do Gabinete do Xerife do Condado de St. Lucie, as autoridades localizaram a viatura nas pistas no sentido norte da Interstate 95, na altura da Gatlin Road, em Port St. Lucie — quase 100 milhas (160 km) do local onde havia sido roubada.

A motorista, identificada como Shannon Dillon, de 42 anos, foi detida.

Segundo registros da cadeia de Port St. Lucie, Dillon responde a várias acusações, incluindo furto qualificado de equipamento policial de um veículo oficial de emergência, fraude e falsidade ideológica envolvendo o uso ilegal de distintivo ou veículo policial, posse ilegal de documentos de identificação, posse ou uso de acessórios para drogas, posse de arma ou munição por uma pessoa condenada por crime grave na Flórida, dirigir com a carteira suspensa, cassada ou inválida e resistência ou obstrução de um agente sem violência.

Dillon permanece presa com fiança fixada em US$ 52 mil.

Fonte: Miami Herald