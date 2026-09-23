Miami Beach aprova novas regras para uso de bicicletas elétricas e patinetes

Novas exigências incluem capacete para menores de 16 anos, iluminação obrigatória e freios em funcionamento; multas serão de US$ 129

A Comissão de Miami Beach aprovou nesta quarta-feira novas regras para reforçar a segurança no uso de bicicletas, bicicletas elétricas, patinetes e outros dispositivos de micromobilidade na cidade.

Pelas novas normas, pessoas com menos de 16 anos deverão usar capacete ao utilizar bicicletas, e-bikes, patinetes e equipamentos semelhantes.

A regulamentação também determina que todos os usuários desses dispositivos utilizem luzes brancas e vermelhas entre o pôr do sol e o nascer do sol.

Além disso, os equipamentos deverão ter freios funcionando, e os usuários não poderão transportar mais pessoas do que a quantidade para a qual o dispositivo foi projetado.

Multas começam em 2027

A nova lei entrará em vigor em 22 de julho de 2027. O descumprimento das regras poderá resultar em multa de US$ 129.

Em comunicado, o prefeito de Miami Beach, Steven Meiner, afirmou que as medidas têm como objetivo aumentar a segurança de moradores e visitantes e dar às autoridades municipais regras mais claras para fiscalizar o uso dos equipamentos.

Outras cidades da região também adotaram medidas específicas para bicicletas elétricas e patinetes, incluindo Sunny Isles Beach e o condado de Miami-Dade.

Fonte: NBC