Universidade da Flórida está entre as 10 melhores universidades públicas dos EUA

A University of Florida (UF) está entre as dez melhores universidades públicas dos Estados Unidos, segundo o ranking de 2027 divulgado pela U.S. News & World Report.
A instituição, conhecida como Florida Gators, ficou empatada na 8ª posição entre as universidades públicas americanas. Considerando todas as universidades nacionais, públicas e privadas, a UF aparece empatada em 34º lugar.
Apesar da posição de destaque, a universidade caiu algumas posições em relação ao ranking anterior. Em 2026, havia ficado em 7º lugar entre as universidades públicas e em 30º entre todas as universidades nacionais.
Universidade tem mais de 37 mil alunos
Localizada em Gainesville, a University of Florida é uma instituição pública fundada em 1853. Segundo a U.S. News, a universidade tinha mais de 37 mil estudantes de graduação no outono de 2025.
A mensalidade para estudantes residentes na Flórida é de aproximadamente US$ 6.436, enquanto para alunos de outros estados chega a US$ 34.616.
A UF também possui forte presença de ex-alunos no sul da Flórida, onde muitos trabalham e vivem após a graduação.
Outra universidade da Flórida no ranking
A Florida State University (FSU), localizada em Tallahassee, foi a segunda instituição do estado a aparecer entre as melhores universidades públicas. A FSU ficou em 24º lugar.
No topo do ranking de 2027, University of California, Berkeley, e UCLA (University of California, Los Angeles) aparecem empatadas na primeira posição.
A University of Michigan–Ann Arbor ficou em terceiro lugar.
Fonte: NBC