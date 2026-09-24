Universidade da Flórida está entre as 10 melhores universidades públicas dos EUA

UF ficou empatada em 8º lugar no ranking da U.S. News & World Report para 2027 e aparece entre as instituições mais bem avaliadas do país

A University of Florida (UF) está entre as dez melhores universidades públicas dos Estados Unidos, segundo o ranking de 2027 divulgado pela U.S. News & World Report.

A instituição, conhecida como Florida Gators, ficou empatada na 8ª posição entre as universidades públicas americanas. Considerando todas as universidades nacionais, públicas e privadas, a UF aparece empatada em 34º lugar.

Apesar da posição de destaque, a universidade caiu algumas posições em relação ao ranking anterior. Em 2026, havia ficado em 7º lugar entre as universidades públicas e em 30º entre todas as universidades nacionais.

Universidade tem mais de 37 mil alunos

Localizada em Gainesville, a University of Florida é uma instituição pública fundada em 1853. Segundo a U.S. News, a universidade tinha mais de 37 mil estudantes de graduação no outono de 2025.

A mensalidade para estudantes residentes na Flórida é de aproximadamente US$ 6.436, enquanto para alunos de outros estados chega a US$ 34.616.

A UF também possui forte presença de ex-alunos no sul da Flórida, onde muitos trabalham e vivem após a graduação.

Outra universidade da Flórida no ranking

A Florida State University (FSU), localizada em Tallahassee, foi a segunda instituição do estado a aparecer entre as melhores universidades públicas. A FSU ficou em 24º lugar.

No topo do ranking de 2027, University of California, Berkeley, e UCLA (University of California, Los Angeles) aparecem empatadas na primeira posição.

A University of Michigan–Ann Arbor ficou em terceiro lugar.

Fonte: NBC