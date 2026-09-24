Homem é preso após disparar contra terminal do Aeroporto Internacional de Miami

Um homem foi preso após disparar uma arma de fogo próximo a um terminal do Aeroporto

Internacional de Miami, na Flórida, na tarde de quarta-feira (23). Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido.

O Gabinete do Xerife de Miami-Dade informou que os agentes foram acionados pouco depois das 16h após relatos de um atirador ativo no aeroporto. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito, identificado como Francisco Ivan Mendiola, de 31 anos, em um estacionamento de curta permanência.

Segundo os investigadores, Mendiola carregou um carregador na arma e efetuou três disparos em direção ao terminal, que estava ocupado. Um dos tiros atingiu uma lixeira. Um quarto disparo atingiu um veículo que estava vazio.

A polícia encontrou posteriormente a arma e dois carregadores com capacidade para 16 munições cada. Ambos continham 12 cartuchos.

Imagens feitas por testemunhas mostram Mendiola algemado e sendo escoltado por agentes. Outros vídeos registraram policiais, alguns usando equipamentos táticos e carregando rifles, isolando áreas do aeroporto com fitas de segurança.

Os investigadores disseram que não conseguiram interrogar o suspeito inicialmente porque ele estaria embriagado e agressivo.

Mendiola enfrenta acusações de disparo de projétil potencialmente letal, disparo de arma de fogo em local público e dano criminal.

Aeroporto foi parcialmente fechado

Após os disparos, o nível de embarque foi temporariamente fechado entre as portas 12 e 17, e algumas faixas externas da área de embarque também foram interditadas. O trânsito de veículos foi desviado para o nível de desembarque.

Imagens aéreas mostraram dezenas de viaturas do gabinete do xerife no local enquanto as autoridades investigavam a ocorrência.

O Departamento de Aviação de Miami-Dade informou que passageiros e funcionários estavam seguros e que não houve registro de feridos. As áreas interditadas foram posteriormente reabertas, e as operações do aeroporto voltaram ao normal.

Fonte: NBC