Suspeito de atirar no aeroporto de Miami é identificado como homem de 31 anos

Francisco Mendiola, de 31 anos, foi identificado como o homem preso após disparar uma arma dentro do Aeroporto Internacional de Miami (MIA), na quarta-feira. Segundo as autoridades, ele é morador de rua e estava alcoolizado no momento dos disparos.

Mendiola teria efetuado quatro tiros dentro de uma garagem do aeroporto, e uma das balas atingiu o para-brisa de um carro. Imagens mostram agentes do condado de Miami-Dade prendendo o suspeito, que, de acordo com a polícia, estava sentado em um banco quando foi detido.

Os disparos provocaram correria e confusão entre passageiros, que chegaram a acreditar que havia um atirador ativo no aeroporto. A área de embarque ficou parcialmente fechada por várias horas enquanto dezenas de agentes, alguns com equipamentos táticos, vasculhavam o local.

Mendiola compareceu a um juiz do condado de Miami-Dade nesta quinta-feira e permanece preso com fiança estabelecida em US$ 26 mil.

As autoridades também descobriram que ele havia sido preso em dezembro, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, por acusações criminais.

Mendiola vive em Miami há pouco menos de um ano. A investigação continua, e os agentes tentam descobrir como ele conseguiu obter a arma.

Fonte: Local 10