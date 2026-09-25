Inverno na Flórida pode ser mais chuvoso e instável em 2026/2027

O inverno de 2026/2027 pode ser bem diferente do registrado no ano passado na Flórida. A principal influência será o El Niño, que deve favorecer um período mais úmido, nublado e com maior atividade de tempestades no estado.

O fenômeno está associado à formação de uma rota de tempestades mais ativa sobre o Golfo do México. Com isso, a Flórida tende a registrar mais chuva, nebulosidade e condições favoráveis a tempestades severas.

A previsão indica que o risco de tempestades fortes e tornados ficará elevado do fim do outono até o início da primavera, com maior potencial em dezembro e fevereiro. O forte cisalhamento do vento, característico de episódios de El Niño, pode contribuir para a formação e intensificação das tempestades.

Como deve ser cada mês

Novembro: o padrão de El Niño começa a se estabelecer. O norte e o centro da Flórida terão maior possibilidade de chuva acima da média, enquanto o centro e o sul do estado devem permanecer mais quentes.

Dezembro: a atividade de chuva deve aumentar, com várias rodadas de precipitação e maior risco de tempestades severas. As temperaturas continuarão acima da média em boa parte do estado, embora frentes frias possam provocar períodos de temperaturas mais baixas.

Janeiro: massas de ar quente e frio devem se alternar. A previsão aponta para tempestades frequentes vindas do Golfo e chuva acima da média em toda a Flórida, acompanhadas de grandes oscilações de temperatura.

Fevereiro: deve ser o mês mais chuvoso e mais ativo do inverno. O centro e o sul da Flórida podem concentrar os maiores volumes de chuva e as tempestades mais fortes. Também é o período com maior possibilidade de temperaturas médias abaixo do normal, principalmente por tardes mais frias, e não necessariamente por ondas de frio intensas.

Março: a umidade deve continuar elevada no início do mês, mas pode diminuir rapidamente na segunda metade. O ar mais quente deve retornar, fazendo com que março termine acima da média, especialmente no sul da Flórida.

Temperaturas podem variar bastante

Apesar da tendência de um inverno mais úmido e, no geral, potencialmente mais frio na segunda metade da estação, a previsão aponta para grandes variações de temperatura.

Isso significa que os moradores podem enfrentar períodos quentes seguidos por dias significativamente mais frios, em vez de uma sequência constante de temperaturas baixas.

A previsão foi elaborada com base em anos anteriores que apresentaram episódios fortes de El Niño, como 1972/73, 1982/83, 1997/98 e 2015/16, além de modelos climáticos de longo prazo.

Outro fator considerado é a Oscilação Decadal do Pacífico (PDO), que está em uma fase negativa. Segundo a análise, essa configuração pode alterar a circulação da corrente de jato e contribuir para a maior instabilidade e para as oscilações de temperatura previstas na Flórida.

Os modelos também indicam níveis elevados de cisalhamento do vento durante o inverno, o que pode aumentar o potencial para tempestades severas e tornados.

Como se trata de uma previsão de longo prazo, as condições podem mudar à medida que o inverno se aproxima e novos dados meteorológicos são incorporados.

Fonte: Click Orlando

