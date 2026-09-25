Quando muda o horário na Flórida? Veja quando escurece no sul do estado

Os dias já estão ficando mais curtos no sul da Flórida, e o próximo fim do horário de verão vai mudar ainda mais os horários de nascer e se pôr do sol.

Em 1º de novembro de 2026, às 2h da madrugada, os relógios deverão ser atrasados em uma hora. Com a mudança, haverá mais claridade nas primeiras horas da manhã, mas o anoitecer acontecerá mais cedo.

Quando vai escurecer?

No fim de setembro, o pôr do sol acontece por volta das 19h08. Em outubro, esse horário vai ficando cada vez mais cedo:

1º de outubro: 19h07

15 de outubro: 18h53

31 de outubro: 18h39

1º de novembro: 17h39

15 de novembro: 17h31

30 de novembro: 17h29

Em dezembro, o pôr do sol permanece próximo das 17h30, chegando a 17h40 no dia 31.

Já o nascer do sol, que ocorre às 7h28 em 31 de outubro, passará para 6h29 em 1º de novembro, logo após o atraso dos relógios.

O que muda na rotina?

Para quem trabalha ou estuda pela manhã, haverá mais luz natural no início do dia. Em compensação, será necessário lidar com o anoitecer mais cedo no fim da tarde.

Celulares e computadores normalmente fazem a mudança de horário de forma automática. Já relógios tradicionais, eletrodomésticos como forno e micro-ondas e outros aparelhos precisarão ser ajustados manualmente.

A mudança também representa uma hora a mais de sono na noite em que os relógios são atrasados — recuperando, em parte, a hora perdida durante o início do horário de verão.

Por que os relógios mudam?

O horário de verão foi criado com o objetivo de aproveitar melhor a luz natural durante os meses de maior incidência solar. Um estudo do Departamento de Energia dos EUA apontou que a extensão do horário de verão em 2008 reduziu o consumo nacional de eletricidade em cerca de 0,5% por dia durante o período analisado.

Defensores também citam possíveis benefícios relacionados à segurança nas ruas e à atividade econômica. Já críticos apontam que o horário alterado pode deixar as manhãs mais escuras durante o inverno e afetar a rotina de estudantes, motoristas, agricultores e outras atividades.

Nos Estados Unidos, a prática foi incorporada de forma nacional pelo Uniform Time Act de 1966. Atualmente, o debate sobre manter ou acabar com a mudança duas vezes por ano continua.

O próximo retorno ao horário de verão está previsto para 2027, quando os relógios voltarão a avançar uma hora.

Fonte: Miami Herald