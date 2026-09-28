Assistente social da Flórida é acusada de desviar US$ 99 mil de pacientes com demência

Uma assistente social da Flórida é acusada de desviar quase US$ 100 mil de dois pacientes com demência que estavam sob seus cuidados, segundo a polícia de West Palm Beach.

Megan Bernat, de 46 anos, teria usado os dados bancários dos pacientes para fazer pagamentos em seu próprio cartão da Capital One. No caso de uma paciente com Alzheimer, identificada como “S.M.”, investigadores encontraram 55 pagamentos, entre fevereiro de 2023 e junho de 2025, totalizando US$ 68.540.

O dinheiro teria sido usado para pagar compras em supermercados e na Amazon, entregas de comida, seguro e manutenção de carro, pedágios, farmácia e até uma sauna.

Segundo o relatório policial, S.M. vivia em uma instituição para idosos, tinha demência e dependia de Bernat para diversas tarefas. A paciente afirmou confiar na assistente social, mas disse que jamais autorizaria alguém a retirar seu dinheiro sem sua permissão.

Durante a investigação, os policiais descobriram um segundo caso envolvendo outro paciente, identificado como “I.R.”. Ele também tinha demência e necessitava de ajuda para atividades básicas. De acordo com os registros bancários, 30 pagamentos, somando US$ 31.295,28, foram feitos de sua conta para o cartão de Bernat.

Sete desses pagamentos ocorreram depois que I.R. entrou em cuidados paliativos, e seis foram realizados após sua morte, em março de 2024.

Bernat foi presa em 2025 no caso envolvendo S.M. e liberada após pagar uma fiança de US$ 175 mil. Ela se declarou inocente das acusações relacionadas ao segundo paciente e ainda não apresentou uma declaração formal sobre todas as acusações do primeiro caso.

Além do processo criminal, a licença profissional de Bernat foi revogada pelo Conselho de Serviço Social Clínico da Flórida após ela não responder a uma denúncia administrativa relacionada ao caso.

Fonte: Miami Herald