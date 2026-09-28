Eleição em Miami: veja onde votar, o que levar e como justificar a ausência

O Consulado-Geral do Brasil em Miami divulgou as principais orientações para os brasileiros que vão votar na cidade nas eleições de 4 de outubro de 2026.

A votação será realizada das 8h às 17h, no Miami Dade College — Kendall Campus, localizado na 11011 SW 104th St., Miami, FL 33176, nos prédios R e 9.



O que levar

O eleitor deve apresentar um documento oficial brasileiro com foto, como passaporte, RG, CNH ou carteira de trabalho. Documentos estrangeiros não são aceitos.Também é recomendado ter o e-Título instalado e ativo. O aplicativo deve ser baixado e acessado antes de sair de casa, já que o sinal de internet no local pode ficar congestionado.Outra orientação é anotar previamente o número da seção, sala e prédio. O consulado também recomenda levar caneta, água e protetor solar, já que parte da fila pode ficar em área externa.

Atendimento prioritário

Eleitores com 60 anos ou mais, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm direito a atendimento prioritário. Pessoas com 80 anos ou mais têm prioridade especial.Quem precisar de acessibilidade pode solicitar uma sala mais adequada. Eleitores que necessitem de ajuda também podem entrar na cabine acompanhados por uma pessoa de confiança.

Não vai conseguir votar?

Quem não puder comparecer pode justificar a ausência pelo e-Título no dia da eleição, informando o motivo. Também é possível enviar o formulário de justificativa pelo site do TSE dentro de 30 dias após o turno ou entregá-lo diretamente no Consulado.

Acesse a plataforma do consulado para mais informações aqui.