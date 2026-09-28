Maré alta provoca alagamentos em South Florida e invade ruas e comércios

Vários pontos do sul da Flórida registraram alagamentos provocados pelas chamadas King Tides, marés excepcionalmente altas que podem durar cerca de três horas. Em Hollywood, moradores e turistas precisaram atravessar áreas alagadas na região do Broadwalk, enquanto a água também invadiu estabelecimentos e áreas residenciais.

Comerciantes relataram que precisaram fechar as portas temporariamente por causa da água. Moradores também afirmaram que os alagamentos estão entre os piores já registrados na região, com ruas tomadas por água até a altura dos joelhos.

As King Tides estão previstas até quinta-feira, 1º de outubro, influenciadas pela lua cheia. O fenômeno pode provocar alagamentos mesmo sem chuva porque a elevação do nível do mar aumenta também o nível do lençol freático. O solo de calcário da Flórida, altamente poroso, facilita a passagem da água para as áreas mais baixas.

Segundo autoridades de Hollywood, equipes de obras públicas estão instalando barreiras adicionais ao longo do Broadwalk e bloqueando ruas de baixa altitude. Garagens públicas na região da praia também estão oferecendo estacionamento gratuito aos moradores até as 17h de terça-feira, mediante comprovante de residência.

Novos ciclos de maré alta estão previstos para outubro, novembro e dezembro, com os próximos picos entre 7 e 13 de outubro e 24 e 31 de outubro.

Fonte: NBC