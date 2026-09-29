‘Temporada das aranhas’ chegou à Flórida: veja por que elas aparecem mais nesta época

A Flórida entrou na chamada “temporada das aranhas”, período entre o fim do verão e o início do outono em que moradores costumam notar muito mais aracnídeos dentro e ao redor de suas casas.

Segundo Lisa Taylor, pesquisadora do Instituto de Ciências Agrícolas e Alimentares da Universidade da Flórida (UF/IFAS), isso não significa necessariamente que existam mais aranhas no estado. A percepção aumenta justamente em uma época em que algumas espécies crescem e ficam mais visíveis.

Um exemplo são as aranhas-de-seda-dourada, uma das maiores espécies encontradas na Flórida. Elas nascem principalmente na primavera e vão crescendo ao longo do verão. No outono, podem ser vistas em tamanho maior e construindo grandes teias em áreas externas.

O clima também influencia o comportamento desses animais. Durante o calor intenso e os períodos de chuva, as aranhas procuram locais mais frescos e protegidos, inclusive dentro ou perto de casas. À noite, a iluminação das residências pode atrair mariposas e outros insetos, que servem de alimento.

Com a chegada de temperaturas mais amenas e o início da temporada de acasalamento, especialmente entre o fim do verão e o começo do outono, os machos deixam seus esconderijos em busca de parceiras. Como setembro ainda costuma ser chuvoso na Flórida, alguns acabam entrando nas casas em busca de locais secos.

Apesar da aparência assustadora, a grande maioria das aranhas da Flórida não oferece risco aos seres humanos.

Quais aranhas exigem mais cuidado?

Entre as espécies venenosas estão as viúvas, grupo que inclui a viúva-negra do sul, a viúva-negra do norte, a viúva-vermelha e a viúva-marrom.

Elas costumam ficar escondidas em locais pouco movimentados, como galpões e estruturas externas. Mesmo sendo venenosas, normalmente são tímidas e raramente atacam pessoas. Mordidas geralmente acontecem quando a aranha fica presa contra a pele.

Também existem espécies do grupo das aranhas-reclusas, mas elas são consideradas raras na maior parte da Flórida. Na região central do estado, autoridades já identificaram exemplares nos condados de Orange, Osceola e Polk.

Por isso, especialistas recomendam atenção, principalmente ao mexer em objetos ou locais que ficaram muito tempo sem ser movimentados. Mas, para a maioria dos moradores, encontrar uma aranha nesta época do ano não é motivo para pânico.

Fonte: Click Orlando

