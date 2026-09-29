Ex-assessor de DeSantis envolvido em voos de migrantes é nomeado chefe da polícia estadual da Flórida

Larry Keefe, ex-promotor federal que ocupou cargos importantes no governo do governador da Flórida, Ron DeSantis, foi nomeado nesta terça-feira para comandar o Florida Department of Law Enforcement (FDLE), principal agência de investigação policial do estado.

A nomeação foi aprovada pelo governador e pelo gabinete da Flórida, formado pelo procurador-geral James Uthmeier, pelo diretor financeiro Blaise Ingoglia e pelo comissário de Agricultura Wilton Simpson. Keefe substituirá Mark Glass, que deixará o cargo no próximo mês para assumir como subchefe do gabinete do xerife de Miami-Dade.

Durante a reunião, DeSantis afirmou que Keefe teve desempenho de alto nível nos cargos que ocupou e que deverá liderar a agência com foco no cumprimento da lei e na segurança pública.

Keefe já teve participação em diferentes iniciativas da administração DeSantis. Como responsável pela área de segurança pública, ele ajudou a organizar os voos que levaram imigrantes sem documentação do Texas para Martha’s Vineyard, em Massachusetts, em uma operação realizada pelo governo da Flórida.

Ele também teve papel importante na tentativa de DeSantis de afastar Andrew Warren do cargo de promotor do condado de Hillsborough. Posteriormente, Keefe comandou o State Board of Immigration Enforcement, mas deixou a função em outubro de 2025.

A nomeação para a FDLE ocorre poucos meses antes do fim do segundo mandato de DeSantis.

Glass, que assumiu definitivamente o comando da agência em agosto de 2022, supervisionou a ampliação das atividades da FDLE, incluindo ações relacionadas a crimes no varejo, fraudes eleitorais e investigações envolvendo predadores sexuais. Durante sua gestão, também participou da cooperação do estado com o governo federal em operações de fiscalização migratória.

O cargo de diretor executivo da FDLE tinha salário anual de aproximadamente US$ 198 mil.

A nomeação de Keefe não estava originalmente na agenda pública da reunião do gabinete. Simpson afirmou a jornalistas que só soube da indicação na segunda-feira.

Fonte: Miami Herald

