Motorista de táxi é acusado de usar passageiros embriagados em esquema de roubo de celulares em Miami Beach

Um motorista de táxi de 48 anos foi preso em Miami-Dade sob suspeita de participar de um esquema que teria como alvo frequentadores embriagados de bares e clubes de Miami Beach. Segundo a polícia, os celulares das vítimas eram roubados e depois usados em transações fraudulentas.

Reynoso Osias foi preso na terça-feira e responde a oito acusações, incluindo sequestro, conspiração para roubo, esquema organizado para cometer fraude, crimes contra usuários de computadores e uso ilegal de dispositivo de comunicação, segundo registros da cadeia de Miami-Dade.

A investigação começou após uma série de casos envolvendo o desaparecimento de celulares na região de entretenimento de Miami Beach, seguidos por movimentações financeiras e compras fraudulentas feitas pelos aparelhos.

Em um dos casos, ocorrido em 14 de junho, um homem que havia saído de um clube na Washington Avenue contou à polícia que estava embriagado quando uma mulher se aproximou e começou a conversar com ele. Segundo o relato, ela pegou seu celular e fugiu para um táxi. Imagens de segurança mostraram o veículo seguindo até a 13th Street, onde a mulher teria abordado outro homem embriagado, que estava caído na calçada.

De acordo com os investigadores, ela retirou o celular do bolso da vítima, desbloqueou o aparelho usando o reconhecimento facial e voltou para o táxi. Depois, foram registradas várias transações fraudulentas, incluindo uma compra em uma loja Target.

Osias teria sido identificado como o motorista que ajudou na fuga.

Outro caso ocorreu em 28 de junho. Um homem relatou que estava em um clube na Washington Avenue, onde ficou extremamente embriagado e suspeitava ter sido dopado. Ele percebeu posteriormente que seu celular havia desaparecido e que dinheiro havia sido transferido de suas contas bancárias por meio do aparelho.

Câmeras de segurança registraram o homem do lado de fora do clube antes de um táxi parar ao seu lado. Segundo a polícia, ele entrou no veículo mesmo sem ter chamado ou sinalizado para o motorista e afirmou não se lembrar do trajeto. Mais tarde, foi encontrado por policiais em uma área aleatória da 15th Street.

Um leitor de placas identificou o táxi, que já havia sido parado pela polícia duas vezes nos dias anteriores enquanto era conduzido por Osias.

Os investigadores também analisaram horas de imagens de segurança e afirmaram ter identificado o táxi circulando pela região de bares e clubes de Miami Beach, muitas vezes parado do lado de fora de estabelecimentos sem pegar passageiros.

Quando Osias foi preso, policiais encontraram oito iPhones dentro de uma sacola plástica sob o banco do motorista, segundo o relatório.

A polícia afirma que o caso faz parte de uma investigação maior sobre crimes semelhantes. Osias, que mora em Miami Gardens, foi levado para a cadeia de Miami-Dade. Até o momento, não havia informações disponíveis sobre seu advogado.

As acusações são alegações e deverão ser analisadas no processo judicial.

Fonte: NBC