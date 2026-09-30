Flórida lança nova carteira de motorista com jacaré, ônibus espacial e lema ‘Let Us Alone’

A Flórida começou a emitir nesta quarta-feira (30) uma nova versão da carteira de motorista e do documento de identidade estadual, com elementos que fazem referência à história e aos símbolos do estado.

Os cartões redesenhados estarão disponíveis em todos os centros de atendimento do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida (FLHSMV).

Entre as novidades está uma laranja substituindo a letra “O” no nome “Florida”, além de um peixe-boi no canto inferior esquerdo. Um jacaré também foi incorporado à estrela do REAL ID, no canto superior direito.

A parte frontal do documento traz ainda uma imagem do Castillo de San Marcos, em St. Augustine, considerada a fortaleza de alvenaria mais antiga dos Estados Unidos continentais.

No verso, aparece o ônibus espacial Discovery, que realizou 39 missões e passou 365 dias no espaço antes de fazer seu último pouso na Flórida, em 2011.

O novo documento também apresenta a frase “Let Us Alone” (“Deixe-nos em paz”), lema associado à primeira bandeira não oficial da Flórida.

Os moradores do estado não são obrigados a trocar imediatamente suas carteiras atuais. As versões anteriores, porém, serão gradualmente retiradas de circulação à medida que os documentos forem renovados ou substituídos.

Fonte: NBC