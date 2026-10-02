Salário mínimo da Flórida chega a US$ 15 por hora após último reajuste

O salário mínimo da Flórida chegou a US$ 15 por hora nesta quarta-feira (30), após o último reajuste de US$ 1 previsto em uma emenda constitucional aprovada pelos eleitores do estado em 2020.

A medida estabeleceu um aumento gradual do piso salarial. O valor passou para US$ 10 por hora em 30 de setembro de 2021 e, desde então, foi reajustado em US$ 1 a cada 30 de setembro. A partir de agora, futuros aumentos serão vinculados à inflação.

Para trabalhadores que recebem gorjetas, o salário-base mínimo também aumentou, passando de US$ 10,98 para US$ 11,98 por hora.

A emenda que determinou os reajustes foi liderada pelo advogado de Orlando John Morgan.

Comparação com o piso federal

O salário mínimo federal dos Estados Unidos permanece em US$ 7,25 por hora, valor que não é alterado desde julho de 2009.

Para trabalhadores que recebem gorjetas, a legislação federal permite que empregadores paguem diretamente pelo menos US$ 2,13 por hora, desde que a combinação entre salário e gorjetas alcance o mínimo federal de US$ 7,25 por hora.

Com o fim do cronograma de aumentos definido pela emenda, o piso da Flórida passa a ser mais que o dobro do salário mínimo federal.

Fonte: NBC