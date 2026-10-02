Chuva forte provoca alagamentos no sul da Flórida e aumenta riscos no litoral

Miami-Dade e Broward tiveram acumulados de vários centímetros; maré alta, correntes de retorno e ventos fortes elevam os riscos nas praias e para embarcações

O sul da Flórida começou outubro com chuvas intensas, ventos fortes e risco de alagamentos localizados. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) emitiu um alerta de inundação para áreas de Miami-Dade e Broward nesta quinta-feira, incluindo Fort Lauderdale, Pompano Beach, Hollywood, Weston, Miami Gardens e Miami Shores.

Algumas regiões já registravam acumulados significativos. Foram cerca de 3,5 polegadas (89 milímetros) perto de Aventura e quase 3 polegadas (76 milímetros) em áreas próximas a Fort Lauderdale, Plantation e Coral Springs. Em North Miami, o acumulado chegou a aproximadamente 2 polegadas (51 milímetros).

A chuva persistente também atingiu Miami Beach, Downtown Miami, Doral, Sweetwater, Kendall Lakes e Coral Gables. Como os temporais passaram repetidamente pelas mesmas áreas, o risco de pontos de alagamento continua mesmo quando a intensidade da chuva diminui.

Praias e litoral em alerta

Além da chuva, as chamadas king tides, ou marés excepcionalmente altas, aumentam o risco de pequenos alagamentos costeiros. Ventos de leste mais fortes também estão deixando o mar agitado e elevando o risco de correntes de retorno perigosas nas praias do Atlântico, condição que deve persistir durante o fim de semana.

Algumas tempestades já produziram rajadas de cerca de 40 mph (64 km/h) ou mais. Também há alertas para pequenas embarcações nas águas do Atlântico e das Florida Keys.

Chuva diminui no fim de semana

A sexta-feira ainda deve ter pancadas e tempestades isoladas, mas com chuva menos abrangente. No sábado, tempestades passageiras continuam possíveis, enquanto o domingo deve ter períodos mais ensolarados e menor chance de chuva.

As temperaturas devem ficar entre os 20°C e 30°C, chegando perto dos 32°C no fim de semana.

Segundo a previsão citada na matéria, não há ameaça tropical para o sul da Flórida nos próximos sete dias, e nenhum desenvolvimento é esperado no Atlântico, Caribe ou Golfo do México nesse período.

Fonte: CBS