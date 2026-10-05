Acidente com ônibus escolar deixa dois mortos na Flórida

Um ônibus escolar capotou e ficou de cabeça para baixo após se envolver em uma colisão com vários veículos na manhã desta segunda-feira (5), em Winter Haven, na Flórida. Duas pessoas morreram, incluindo uma estudante do 10º ano, segundo o xerife do condado de Polk, Grady Judd.

O ônibus transportava 39 pessoas — 37 estudantes, o motorista e a filha dele — quando um carro que vinha no sentido contrário invadiu a pista e atingiu a lateral do veículo, próximo às rodas traseiras. Com o impacto, um dos pneus foi arrancado e o ônibus acabou batendo de frente contra um Jeep, que pegou fogo.

O ocupante do Jeep morreu. Entre cinco e sete pessoas foram levadas ao hospital com possíveis ferimentos graves, e uma delas estava em estado crítico.

As autoridades classificaram o acidente como uma das tragédias mais graves envolvendo um ônibus escolar no condado em décadas. Equipes de emergência passaram horas atendendo os feridos, identificando os estudantes e reunindo-os com seus familiares.

Fonte: Local 10