Menino de 13 anos morre após camiseta ficar presa em parafuso de escorregador em Miami

Um menino de 13 anos morreu após a camiseta que usava ficar presa em um parafuso dentro de um escorregadorem um parque de Miami, segundo a mãe da vítima.

Olvin Cabrera Valladares, aluno do Citrus Grove K-8 Center, foi ao Shenandoah Park de patinete na manhã de 25 de setembro, em vez de ir à escola. Mais tarde, um homem que estava no local com os filhos encontrou o adolescente preso dentro do escorregador e conseguiu retirá-lo.

Segundo o relato à família, a gola da camiseta teria ficado presa em um parafuso, deixando o tecido apertado ao redor do pescoço. Olvin foi levado ao hospital e colocado em suporte de vida. Uma semana depois, foi declarado com morte cerebral.

A cidade de Miami fechou o parque temporariamente para uma investigação. No entanto, a polícia e a prefeitura ainda não confirmaram a dinâmica do acidente. O local foi reaberto no dia seguinte, e o escorregador voltou a ser utilizado.

“Ele era meu bebê, meu caçula. Tinha apenas 13 anos e toda a vida pela frente”, disse a mãe, Estefanía Valladares, que agora tenta arrecadar dinheiro para o funeral do filho.

A prefeitura informou que o caso está sob investigação e que não pode comentar mais detalhes.

Fonte: Local 10