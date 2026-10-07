Broward registra primeiro caso de dengue contraído localmente em 2026

O Departamento de Saúde da Flórida confirmou o primeiro caso de dengue contraído localmente em Broward County, no sul do estado. As autoridades não divulgaram informações sobre o paciente.

Segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a Flórida registrou 485 casos de dengue em 2026. Quase metade foi adquirida localmente em oito condados. Hillsborough County, onde fica Tampa, concentra a maior parte dos casos locais, com 223 registros.

A Flórida também registrou uma morte por dengue neste ano: uma idosa de Tampa morreu em 4 de setembro. Em Miami-Dade, foram identificados oito casos de transmissão local e outros 150 relacionados a viagens.

A dengue é transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, presente na Flórida. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, náusea, vômitos, manchas na pele e dores musculares e no corpo.

As autoridades recomendam eliminar água parada em quintais e residências, inclusive em vasos, recipientes, pneus e outros objetos que possam acumular água da chuva. O uso de repelente e de roupas que cubram braços e pernas também é indicado para reduzir o risco de picadas e transmissão.

Fonte: NBC