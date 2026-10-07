DeSantis autoriza 20ª execução do ano na Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou nesta segunda-feira (6) o mandado de execução de Jesse Guardado, de 64 anos, condenado à morte pelo assassinato de uma mulher em Walton County, em 2004.

A execução está marcada para 5 de novembro, na Florida State Prison. Se as quatro execuções previstas para as próximas semanas forem realizadas, Guardado será o 20º condenado executado pela Flórida em 2026, superando o recorde de 19 execuções registrado no estado em 2025.

Guardado foi condenado por matar Jackie Malone, de 75 anos, após entrar na casa dela em setembro de 2004. Segundo documentos judiciais, ele a agrediu, esfaqueou e roubou objetos pessoais. Ele se declarou culpado e recebeu a sentença de morte em 2005.

Outras três execuções estão previstas para outubro, incluindo as de James Robertson, William Lee Thompson e William Reaves.

O aumento das execuções ocorre dias após o Tennessee suspender temporariamente seus procedimentos de pena de morte e abrir uma investigação independente depois que uma tentativa de executar Christa Pike por injeção letal fracassou.

A Flórida utiliza um protocolo de injeção letal com três medicamentos, enquanto o Tennessee utiliza uma combinação baseada em pentobarbital.

Fonte: NBC