Disney World aumenta preços de ingressos e passes na Flórida

Uma viagem ao Walt Disney World, na Flórida, ficou mais cara. O resort reajustou, a partir desta quinta-feira, os preços dos ingressos para os parques, dos passes anuais e dos serviços Lightning Lane.

O maior valor de um ingresso de um dia para um único parque, no Magic Kingdom, chegará a US$ 229 em 2027, estabelecendo um novo preço máximo.

Os quatro tipos de passe anual também tiveram aumento. O Incredi-Pass, categoria mais completa, subiu US$ 120, passando de US$ 1.629 para US$ 1.749.

Já o Lightning Lane Premier Pass, que permite acesso mais rápido às atrações participantes, teve o preço máximo elevado em US$ 50, de US$ 449 para US$ 499. O Lightning Lane Multi Pass não sofreu alteração. Até o momento, também não foi anunciado aumento na tarifa de estacionamento dos parques.

Segundo um levantamento do Mickey Visit, os ingressos do Walt Disney World tiveram aumentos de até 84% na última década.

Os reajustes acontecem enquanto a Disney promove uma grande expansão do complexo. Entre as novidades estão uma área temática de Cars e a Villains Land no Magic Kingdom, uma área de Monsters, Inc. no Hollywood Studios e uma nova região inspirada nas Américas Tropicais no Animal Kingdom.

Fonte: Click Orlando