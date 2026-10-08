Miami fecha escorregadores após morte de adolescente em parque

A cidade de Miami determinou o fechamento temporário de escorregadores fechados em seus parques enquanto são realizadas novas avaliações de segurança. A decisão ocorre quase duas semanas após a morte de um adolescente de 13 anos que ficou preso em um escorregador no Shenandoah Park.

Na quarta-feira, equipes da cidade foram ao parque e instalaram placas de madeira para bloquear o acesso ao brinquedo envolvido no incidente. O adolescente, Olvin Cabrera, ficou preso no escorregador em 25 de setembro e posteriormente morreu em um hospital.

Segundo a mãe do jovem, Estefania Valladares, um homem que estava no local conseguiu retirar o filho do brinquedo. Ela afirmou ainda que o homem relatou posteriormente que a camiseta de Cabrera havia ficado enrolada em seu pescoço.

As circunstâncias exatas da morte continuam sendo investigadas, e autoridades de Miami ainda não confirmaram publicamente esse relato. Valladares disse à NBC6 que um investigador esteve em sua casa na terça-feira e informou que um parafuso onde o filho teria ficado preso havia sido substituído. A cidade não confirmou a informação até a noite de quarta-feira.

A decisão de fechar os escorregadores ocorreu após o comissário de Miami, Rolando Escalona, pedir que todos os equipamentos desse tipo permanecessem interditados até a conclusão de novas avaliações de segurança.

O Shenandoah Park passou por uma reforma em 2024, com investimento superior a US$ 800 mil para substituir e modernizar equipamentos de playground. A empresa KOMPAN, responsável por equipamentos de parques, afirmou estar profundamente entristecida com a tragédia e disse que cooperará com as autoridades responsáveis pela investigação.

A prefeita de Miami, Eileen Higgins, afirmou que a cidade analisará os resultados das avaliações e adotará medidas adicionais caso sejam necessárias para evitar que uma situação semelhante volte a acontecer.

Para a mãe de Cabrera, a investigação não busca apenas esclarecer a morte do filho. Ela também quer entender como o acidente aconteceu e garantir que nenhuma outra criança passe pela mesma situação.

Fonte: NBC