Flórida pode ampliar isenção de imposto sobre imóveis para até US$ 250 mil

Proposta será votada em novembro e poderá reduzir o property tax de milhares de proprietários. Benefício prevê regras diferentes para novos moradores.

Os proprietários de imóveis na Flórida poderão ter uma redução significativa no imposto imobiliário (property tax) a partir de 2027. A mudança depende da aprovação da Emenda Constitucional 3, que será submetida aos eleitores do estado em 3 de novembro de 2026.

A proposta prevê ampliar a isenção sobre o valor tributável de imóveis utilizados como residência principal (homestead exemption), passando para até US$ 150 mil em 2027 e US$ 250 mil em 2028.

Atualmente, em 2026, a isenção para proprietários elegíveis chega a aproximadamente US$ 51,4 mil, considerando as diferentes parcelas aplicáveis aos impostos escolares e não escolares.

Quem poderá receber o benefício?

A ampliação será destinada a proprietários que atendam aos requisitos da homestead exemption, concedida a imóveis utilizados como residência permanente na Flórida.

Pelas regras propostas, quem já for residente permanente do estado até 31 de dezembro de 2026 poderá ter acesso à isenção ampliada, desde que cumpra os demais critérios legais.

Já quem estabelecer residência na Flórida a partir de 2027 terá regras diferentes e precisará aguardar até o quinto ano de elegibilidade para receber o benefício integral.

A proposta não concede a mesma isenção ampliada para casas de férias, imóveis alugados ou propriedades comerciais. Entretanto, também prevê reduzir de 10% para 5% o limite anual de aumento do valor tributável de determinados imóveis sem homestead.

Quanto poderá ser economizado?

A economia dependerá do valor tributável do imóvel e das alíquotas estabelecidas por cada município ou condado.

Uma estimativa divulgada pelo Realtor.com aponta uma redução média de aproximadamente US$ 1.800 anuais até 2028, mas o valor não é garantido para todos os proprietários.

É importante esclarecer que a mudança não elimina todos os impostos imobiliários. A isenção ampliada não se aplica à parcela destinada às escolas públicas.

Proposta também gera preocupações

Enquanto proprietários poderão pagar menos impostos, autoridades locais alertam para possíveis perdas de arrecadação que financiam serviços públicos, incluindo infraestrutura e segurança.

A proposta precisa receber pelo menos 60% dos votos para ser aprovada. Caso isso aconteça, as primeiras mudanças entrarão em vigor em janeiro de 2027.

Os moradores podem consultar sua situação atual de homestead exemption diretamente no Property Appraiser do condado onde possuem o imóvel.