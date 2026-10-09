Miami-Dade aumenta tarifas de ônibus e metrô pela primeira vez em 13 anos

O condado de Miami-Dade, na Flórida, vai aumentar as tarifas do Metrobus e do Metrorail pela primeira vez em 13 anos. A partir de 1º de janeiro de 2027, a passagem padrão passará de US$ 2,25 para US$ 2,75, um reajuste de 50 centavos.

Segundo autoridades locais, o aumento ajudará a evitar a eliminação de 13 linhas de ônibus que atendem mais de 4 mil passageiros. Mesmo com o reajuste, porém, algumas rotas com baixa demanda terão redução de serviço.

A mudança divide opiniões entre usuários do transporte público. Passageiros dizem que esperam melhorias no serviço em troca do valor mais alto.

Metromover pode deixar de ser gratuito

O condado também estuda encerrar a gratuidade do Metromover, sistema automatizado que atende áreas como o centro de Miami e Brickell. A possibilidade preocupa passageiros que dependem do serviço, que atualmente é gratuito.

As tarifas gratuitas ou reduzidas continuarão disponíveis para passageiros elegíveis, incluindo idosos, estudantes e pessoas com deficiência.

Fonte: CBS